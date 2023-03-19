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Karlıova'da kar yağışı etkisini gösterdi, ilçe beyaza büründü

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Karlıova'da kar yağışı etkisini gösterdi, ilçe beyaza büründü Bingöl'ün yüksek rakımlı ilçesi Karlıova'da kar yağışı etkisini gösterdi, ilçe beyaza büründü.

Karlıova'da kar yağışı etkisini gösterdi, ilçe beyaza büründü

BİNGÖL - Bingöl'ün yüksek rakımlı ilçesi Karlıova'da kar yağışı etkisini gösterdi, ilçe beyaza büründü.

Bingöl genelinde yağmur etkili olurken, adını karla kaplı bir ovadan alan ve 1940 rakımlı olan Karlıova ilçesinde, kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinden başlayan kar, sabaha kadar yağmurla karışık devam etti.

Kar kalınlığı yer yer 5 santimi bulurken, ilçe beyaza büründü. Karlıova-Erzurum Karayolunda da etkisini gösteren kar nedeniyle, sürücüler çoğu zaman ilerlemekte zorluk yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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