Bingöl'de engelli bireylere evlerinde ziyaret

Bingöl'de engelli bireylere evlerinde ziyaret
Güncelleme:
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireyler evlerinde ziyaret edildi ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçe merkezi ve köylerde yaşayan engelli bireyler evlerinde ziyaret edildi.

Kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) personeli, ilçede ikamet eden engelli vatandaşlara evlerinde ziyarette bulundu.

Ziyarette çeşitli hediyeler de takdim edildi.

Ziyaretlere SYDV Müdürü Özgür Değirmenci de katıldı.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
