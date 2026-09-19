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Karlıova'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

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Karlıova'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Karlıova Kaymakamı??????? Abdulselam Bıçak, Belediye Başkanı Veysi Bingöl, Jandarma Garnizon Komutanı Albay Samet Özkan??????? tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Törene, kamu kurum müdürleri, gaziler, şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından Kaymakam Bıçak, gazileri makamında kabul etti.

Kaynak: AA
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