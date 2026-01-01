Hayvanları için gittiği bahçede kar nedeniyle mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı
Kayseri'nin Talas ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle elma bahçesinde mahsur kalan 65 yaşındaki Tuncay Gökdemir, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Gökdemir'in sağlık durumu iyi.
Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde hayvanlarına yem bırakmak için gittiği elma bahçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı.
Kamber Mahallesi'ndeki elma bahçesinde hayvanlarına yem bırakırken yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 65 yaşındaki Tuncay Gökdemir, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye giden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Gökdemir'i kurtararak güvenli bölgeye sevk etti.
Gökdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel