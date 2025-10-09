Haberler

Kardeşinin Silahlı Saldırısına Uğrayan Genç Hayatını Kaybetti

Kardeşinin Silahlı Saldırısına Uğrayan Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da evine gireceği sırada silahlı saldırıya uğrayan Metin Direk'in katilinin ağabeyi Rıdvan Direk olduğu ortaya çıktı. Rıdvan Direk, geçmişte de kardeşini yaralamış ve psikolojik tedavi görmüştü; şimdi tutuklandı.

AVCILAR'da evine gireceği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Metin Direk'in (31) katili kardeşi çıktı. Olay yerine elektrikli scooterle gelip yine aynı araçla kaçtığı tespit edilen şüpheli Rıdvan Direk (25) kısa sürede yakalandı. Şüphelinin 3 yıl önce de ağabeyini zıpkın ve satırla yaraladığı, psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı. Şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Avcılar Cihangir Mahallesinde 26 Eylül Cuma günü saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Evine girmeye hazırlanan Metin Direk, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralanarak hayatını kaybetti. Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan incelemede 4 adet 9 mm çapında boş kovan bulundu.

'2 AY ÖNCE TEDAVİ GÖRDÜ'

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, üzerinde gri polar, kot pantolon ve yüzünde beyaz renkte maske bulunan şüphelinin elektrikli bir scooterle olay yerine geldiği ve ardından aynı araçla kaçtığı belirlendi. Polis görüntüleri incelerken, öldürülen Rıdvan Direk'in ağabeyi C.D.'nin polise verdiği ifadede, öldürülen kardeşi Metin Direk'in, kardeşi Rıdvan Direk tarafından 3 yıl önce zıpkın ve satırla yaralandığını söylediği öğrenildi. Direk, kardeşi Rıdvan Direk'in psikolojisinin iyi olmadığını ve 2 ay önce hastanede tedavi gördüğünü de anlattı.

TUTUKLANDI

Bu gelişme üzerine Rıdvan Direk Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüpheli Rıdvan Direk'in, görgü tanıkları tarafından teşhis edildiği de öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ardından da çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması

Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması
51 yıl sonra bir ilk: Kapalıçarşı'da kuyumcular altın satışını durdurdu

51 yıl sonra bir ilk: Kapalıçarşı'da altın satışını durdurdular
Jet akım radara yansıdı! İstanbul'u 48 saat boyunca esir alacak

Jet akım radara yansıdı! İstanbul'u 48 saat boyunca esir alacak
Kredi kartı borç yapılandırması için son 24 saat

Süreyi kaçıran yandı! Kredi kartı sahipleri için son 24 saat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyete bu iddiayı konuşuyor! Yasemin Ergene'den boşanma sonrası yeni aşk hamlesi

Boşanır boşanmaz sürpriz hamle! Sosyete bu aşkı konuşuyor
Kredi kartı borç yapılandırması için son 24 saat

Süreyi kaçıran yandı! Kredi kartı sahipleri için son 24 saat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.