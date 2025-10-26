Kardeşinin İntikamını Almaya Çalışan Genç Tutuklandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 yıl önce yaşanan kazada kardeşi Uras'ın (12) ölümüne neden olan aracı kullanan Barış A.'yı (31) pompalı tüfekle yaralayan Onur Yılmaz (24) tutuklandı.

İnegöl'de 19 Ağustos 2022'de Barış A. yönetimindeki otomobil Fatih Mahallesi Doğancılar Caddesi'nden bisikletiyle yokuş aşağı inen Uras Yılmaz'a çarptı. Kaza sonrası yaralanan ve Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Uras, 27 günlük yaşam savaşını kaybetti. Üzerinden 3 yıl geçen kazanın ardından Uras'ın ağabeyi Onur Yılmaz, dün saat 16.00 sıralarında kullandığı otomobille, kardeşinin ölümüne yol açan kazada aracı kullanan Barış A.'nın yaşadığı siteye geldi. Aracından inen Yılmaz, site bahçesinde gördüğü Barış A.'ya beraberinde getirdiği pompalı tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların sağ bacağına isabet ettiği Barış A., yaralandı. Şüpheli ise geldiği araçla bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Barış A. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İNTİKAM İÇİN VURMUŞ

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Onur Yılmaz'ın kullandığı otomobili olay yerine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki bir otoparkta terk edilmiş buldu. Araçta yapılan incelemede suçta kullanılan tüfek ele geçirildi. Ekipler, Yılmaz'ı kısa süre sonra yakaladı. Emniyetteki sorgusunda, kardeşinin intikamını almak için saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenilen şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.