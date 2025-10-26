Haberler

Kardeşinin İntikamını Almaya Çalışan Genç Tutuklandı

Kardeşinin İntikamını Almaya Çalışan Genç Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 yıl önce kardeşi Uras'ın ölümüne neden olan sürücüyü pompalı tüfekle yaralayan Onur Yılmaz tutuklandı. Yılmaz, kardeşinin intikamını almak amacıyla saldırıyı gerçekleştirdi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 yıl önce yaşanan kazada kardeşi Uras'ın (12) ölümüne neden olan aracı kullanan Barış A.'yı (31) pompalı tüfekle yaralayan Onur Yılmaz (24) tutuklandı.

İnegöl'de 19 Ağustos 2022'de Barış A. yönetimindeki otomobil Fatih Mahallesi Doğancılar Caddesi'nden bisikletiyle yokuş aşağı inen Uras Yılmaz'a çarptı. Kaza sonrası yaralanan ve Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Uras, 27 günlük yaşam savaşını kaybetti. Üzerinden 3 yıl geçen kazanın ardından Uras'ın ağabeyi Onur Yılmaz, dün saat 16.00 sıralarında kullandığı otomobille, kardeşinin ölümüne yol açan kazada aracı kullanan Barış A.'nın yaşadığı siteye geldi. Aracından inen Yılmaz, site bahçesinde gördüğü Barış A.'ya beraberinde getirdiği pompalı tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların sağ bacağına isabet ettiği Barış A., yaralandı. Şüpheli ise geldiği araçla bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Barış A. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İNTİKAM İÇİN VURMUŞ

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Onur Yılmaz'ın kullandığı otomobili olay yerine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki bir otoparkta terk edilmiş buldu. Araçta yapılan incelemede suçta kullanılan tüfek ele geçirildi. Ekipler, Yılmaz'ı kısa süre sonra yakaladı. Emniyetteki sorgusunda, kardeşinin intikamını almak için saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenilen şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! İşte yüzyılın konut projesinde tüm detaylar

İşte yüzyılın konut projesinde tüm detaylar
'Casusluk' soruşturmasında itirafçı olan Hüseyin Gün tek tek anlattı: Yazışmalardaki 'Mayor' İmamoğlu'dur

Casusluk soruşturmasında itirafçı olmuştu! Hüseyin Gün tek tek anlattı
Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi: Ölümle bile sonuçlanabilir

Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Feci kaza! Bilanço çok ağır

Feci kaza! Bilanço çok ağır
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
MHP 'Meloni yasası' için harekete geçti! Teklif önce Bahçeli'ye sunulacak

MHP "Meloni yasası" için harekete geçti! Önce Bahçeli'ye sunulacak
Feci kaza! Bilanço çok ağır

Feci kaza! Bilanço çok ağır
Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşanacak

Ender görülen bir olay! Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk
Rusya'nın 'kıyamet silahı' testi geçti: Dünyada eşi benzeri yok

Putin'in kıyamet silahı testi geçti: Dünyada eşi benzeri yok
Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri

Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri
112'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu

Eve giren ekipler emekli astsubayı bu halde buldu
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu dev maçta yok

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu dev maçta yok
Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu

PKK tarihi adımı bu videoyla duyurdu! Silahlarıyla geldiler
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.