Başta iş insanları olmak üzere birçok vatandaşı mağdur eden ve liderliğini Mahir Camgöz'ün yaptığı suç örgütüne yönelik İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahir Camgöz'ün, kardeşi Binali Camgöz'ün kurduğu çeteyi diri tutmak istediği ve iş adamlarını haraca bağladığı şüphesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Kardeşinin çetesini diri tutmak istiyordu... Mahir Camgöz adliyeye sevk edildi

Kukla operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

İZMİR - Başta iş insanları olmak üzere birçok vatandaşı mağdur eden ve liderliğini Mahir Camgöz'ün yaptığı suç örgütüne yönelik İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahir Camgöz'ün, kardeşi Binali Camgöz'ün kurduğu çeteyi diri tutmak istediği ve iş adamlarını haraca bağladığı şüphesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle iş insanları başta olmak üzere bir çok vatandaşı, silahlı tehdit, şiddet, nitelikli yağma ve şantajla mağdur eden, bünyesinde açık veya gizli iş bölümü bulunan, hiyerarşik yapıya sahip, suç işlemeyi süreklilik haline getirmiş ve suç işlemeye elverişli malzemeye sahip, haksız çıkar sağlamayı hedefleyen ve liderliğini Mahir Camgöz'ün yaptığı suç örgütünü belirleyerek takibe aldı. Operasyon için çalışma başlatan ekipler, İzmir, Karşıyaka ve Kınık Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, belirlenen suç örgütü ve bu örgüte silah temin ettiği belirlenen iki ayrı şebekeye yönelik dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İzmir merkezli Muğla, Amasya ve Manisa illerinde bulunan 33 ikamet, 4 işyeri, 3 araç ve 1 depoda eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyon çerçevesinde adreslerde yapılan aramalarda, 10 tabanca, 11 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 213 farklı ebatlarda tabanca fişeği, 78 kartuş, 45 kurusıkı fişeği, 11 şarjör, 2 kasatura, 1 kelepçe, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. 93 ekip ve 231 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında suç örgütü lideri ve Binali Camgöz'ün ağabeyi olduğu öğrenilen Mahir Camgöz ve örgüt yöneticisi Cihan Camgöz'ün de bulunduğu öğrenildi.

Eylemlerini 4 ilçede yoğunlaştırmışlar

Yürütülen çalışmalarda, çökertilen suç örgütünün iş adamlarına tehdit ve şantaj yaptıkları, bu yolla kendilerini haraca bağladıkları ortaya çıktı. Ayrıca çetenin, anlaşmazlıkları cemaat kurup çözüme kavuşturduğu, racon kesme yöntemiyle verilen karara veya cezaya uymayanların iş yerlerini kurşunladıkları belirlendi. Özellikle Bayraklı, Karşıyaka, Çiğli ve Menemen'de eylemlerini yoğunlaştıran çetenin, Deniz Camgöz'ün suç örgütünü canlı ve diri tutmaya, onun gücünü kullanmaya çalıştıkları tespit edildi.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 14'ü bu sabah 08.30 sıralarında adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.