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Kardeşini Miras Evi Tartışması Sonucu Öldüren Sanığın Cezası İndirildi

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Kırşehir'de miras ev meselesi nedeniyle tartıştığı kardeşini öldüren sanığın cezası, Yargıtay tarafından 'haksız tahrik' indirimi uygulanmadığı gerekçesiyle bozuldu. Yeniden yargılanan sanığın cezası, 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 24 yıla düşürüldü.

KIRŞEHİR'de 'miras ev' meselesi nedeniyle tartıştğı kardeşi Vahdettin Aydoğan'ı (52) öldüren Hacı Fahri Aydoğan'a (55) verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Yargıtay tarafından 'haksız tahrik' indirimi uygulanmadığı gerekçesiyle bozuldu. Yeniden yargılanan Aydoğan'ın cezası, 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 24 yıla düşürüldü.

Olay, 20 Mayıs 2021'de Kaman ilçesinde meydana geldi. Hacı Fahri Aydoğan ile kardeşi Vahdettin Aydoğan, babalarından miras kalan ev nedeniyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Hacı Fahri Aydoğan, belinden çıkardığı tabancayla kardeşi Vahdettin Aydoğan'ı vurdu. Vahdettin Aydoğan hayatını kaybetti, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Hacı Fahri Aydoğan hakkında 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan dava açıldı. Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde 20 Mayıs 2022'de görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanık Aydoğan'ı, 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

YARGITAY, FAZLA CEZA GEREKÇESİYLE BOZDU

Hacı Fahri Aydoğan ve avukatı karara itiraz ederek, dosyayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği Ceza Dairesi, kararda bir eksiklik olmadığına hükmederek cezayı onadı. Taraflar bu kez de kararı temyiz ederek Yargıtay'a taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, cinayet öncesinde ölen Aydoğan'ın sanık Hacı Fahri Aydoğan'a küfrettiğini ve bu durumun 'haksız tahrik' eylemini oluşturduğunu ve söz konusu eylemden dolayı indirim uygulanmadığı gerekçesiyle verilen cezayı fazla bularak, dosyada bozma kararı verdi. Ceza Dairesi, dosyayı sanığın yeniden yargılaması için Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

'KÜFREDİNCE KENDİMİ KAYBETTİM'

Yargıtay'ın bozma kararı sonrası sanık Aydoğan yeniden hakim karşısına çıktı. Pişman olduğunu söyleyen sanık Hacı Fahri Aydoğan, "Babamdan kalan ev nedeniyle tartıştık. Kardeşime, 'Evi ya sen al ya da ben alayım. Bunca zaman geçti, dost var, düşman var. Sıkıntı yaşamayalım' dedim. 'Ne dostu ne düşmanıymış' diyerek bana küfretti. Evin etrafına tel çekeceğini söyledi. 'Geleni de topuğundan vururum' diyerek tehdit etti. Küfredince kendimi kaybettim, sonrasını hatırlamıyorum. Pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Aydoğan'ı, 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, ardından 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak cezasını 24 yıla düşürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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