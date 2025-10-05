Haberler

Kardeş Kavgası Kanlı Bitti: Mehmet Tüzel Hayatını Kaybetti

Kardeş Kavgası Kanlı Bitti: Mehmet Tüzel Hayatını Kaybetti
Gaziantep'te, Mehmet Tüzel, kardeşi Yaşar Tüzel tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. İki kardeş arasındaki tartışma, kanlı bir kavgaya dönüşerek trajik bir sona yol açtı.

GAZİANTEP'te, Mehmet Tüzel (45) tartıştığı kardeşi Yaşar Tüzel (40) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, öğleden sonra Göllüce Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Yaşar Tüzel ile ağabeyi Mehmet Tüzel arasında evlerinin önünde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yaşar Tüzel, yanındaki maket bıçağıyla ağabeyini boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Ağır yaralanan Mehmet Tüzel ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ağabeyinin ölümüne neden olan Yaşar Tüzel gözaltına alınırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
