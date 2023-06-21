Kardeş Kavgası Kanlı Bitti: Bir Ölü, Bir Yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Nejdet Kaymaz (60), arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu kardeşi Cevdet Kaymaz'ın (56) evinin önünde pusu kurup, içinde olduğu hafif ticari araca av tüfeğiyle ateş açtı. Cevdet Kaymaz ağır yaralanırken, araçta bulunan arkadaşı Rıza Andiç (63) ise hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.30 sıralarında ilçeye bağlı Kocaali Mahallesi Süllüoğlu Sokak'ta meydana geldi. Nejdet Kaymaz, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu kardeşinin evinin önüne gitti. Nejdet Kaymaz, evinden çıkan kardeşi Cevdet Kaymaz ve yanındaki arkadaşı Rıza Andiç'in bulunduğu hafif ticari araca, seyir halindeyken av tüfeğiyle ateş açtı. Araç, yoldan çıkarak yeşil alana girdi. Saldırıda saçmaların isabet ettiği Cevdet Kaymaz ağır yaralanırken, arkadaşı Rıza Andiç ise öldü.

Olayın ardından Nejdet Kaymaz polis tarafından gözaltına alındı.