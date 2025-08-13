Karatay'da Yalnız Yaşayan Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

Konya'nın Karatay ilçesinde yatalak eşiyle birlikte yaşayan 81 yaşındaki Hasan Tahsin Ö, evinde ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, adamın hayatını kaybettiğini belirlerken, yatalak eşi baygın halde bulundu.

Konya'nın Karatay ilçesinde yatalak eşiyle yaşayan yaşlı adam, evinde ölü bulundu.

Akabe Mahallesi Serkan Sokak'taki bir sitede vatandaşlar, 4. kattaki evden kötü kokuların yayılması üzerine durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından eve giren sağlık görevlileri, Hasan Tahsin Ö'nün (81) hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürünerek kapıyı açmaya çalıştığı değerlendirilen Hasan Tahsin Ö'nün eşi Aynur Ö. (81) ise baygın halde bulundu.

Yatalak hasta olduğu öğrenilen kadın, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yaşlı adamın naaşı, incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.???????

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
