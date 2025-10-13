Karataş: 185 ülkede Türk savunma sanayimizin 230 çeşit ürünü var

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hakan Karataş, "230 çeşit ürünümüz, 185 farklı ülkede Türk savunma sanayimizin ürünleri var. İnşallah Kızılelma'mız önümüzdeki yıl envantere o da girmiş olacak. İspanya'ya biz Hürjet veriyoruz. Yakında imzalanacak. Endonezya'ya 48 tane KAAN veriyoruz. Geçtiğimiz yıl 7,1 milyar dolar ihracat yaptık. Bunun da yüzde 55'i NATO ve Avrupa Birliği ülkelerine" dedi.

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hakan Karataş, Samsun Üniversitesi'nin 2025-2026 Akademik Yılı açılışına katıldı. Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'ndeki açılışa Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

SAVUNMA SANAYİMİZ BİZİ MASADA SÖZ SAHİBİ YAPTI

Programda konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hakan Karataş, Türkiye'nin özgün ve yerli savunma sanayi sayesinde küresel karar masalarında artık söz sahibi bir ülke haline geldiğini belirterek, "Biz gerçek bir ülkeyiz. Yaşayan, canlı, 4 tarafı problemlerle dolu bir ülkeyiz. Biz Avrupa ülkeleri gibi kurgu ülke değiliz. Bizim kendi mevcut durumumuzdan, ideallerimizden, kendi değerlerimizden, inancımızdan kaynaklanan zaten bir şekilde sorun kümesi bizim etrafımızda. Biz bütün bu yangında ülke olarak ne yapmaya çalışıyoruz? Tehdit geçip bu süreci yönetmeye çalışıyoruz. Etrafımızdaki bütün savaşlar, işte son 35 yıldır olası tartışmalar, çelişkilerde biz o bağlantıları doğru yönetmek zorundayız ki oraya liderlik yapabilelim. O yüzden savunma sanayimizin özgür ve özgün, yerli ve milli olması lazım. Eğer savunma sanayimizin şu anda geldiği nokta olmasa o karar verici masaya davet almayız. Davet alsak o masada oturacak koltuk bulamayız. Koltuk bulsak söyleyecek söz vermezler. Söz etsek dinleyen olmaz, dinleyen olsa dikkate alınmaz. Bizim o masada olmamızın tek gerçek sebebi, özgür ve özgün devletimizin cumhurbaşkanımızın iradesiyle özgün ve özgür yerli savunma sanayimizin oluyor olması, caydırıcı bir güce sahip olabilmemiz" dedi.

İSPANYA'DA HÜRJET VERECEĞİZ, YAKINDA İMZALANACAK

Yakın zamanda İspanya'ya Hürjet vereceklerini ve imzaların atılacağını ifade eden Karataş, şunları söyledi:

"Bu sanayileşme piramidi hem rol, sorumluluk hem de bütçe olarak savunma sanayimize şükür bu noktalara getirdi. Şimdi ne yapıyoruz? İşte hava platformları, insanlı, insansız SİHA'larımız, BAYKAR şirketimiz, SİHA pazarının yüzde 60'ı, dünyanın en kıymetli firmalarından biri. Döner kanat, hava araçlarımız, sabit kanatlar, İHA'larımız, SİHA'larımız, TİHA'larımız, bütün bu hava platformlarımız, Türk envanterine girdi ve girmek üzere. Yani havada Türk savunma sanayi var. Sadece havada değil. İnşallah Kızılelma'mız önümüzdeki yıl envantere o da girmiş olacak. İspanya'ya biz Hürjet veriyoruz. Yakında imzalanacak. Endonezya'ya 48 tane KAAN veriyoruz. Kendi envanterimize girmeyen bir platformu yurt dışına satmak önemli bir başarı. Çünkü yurt dışına masaya oturduğunuzda ilk soru şu. 'Sizin kendi silahlı kuvvetlerinizin envanterinde var mı?' İlk soru bu gelir. Ama bu ürünlerimizle daha kendi envanterimize girmeden Hürjet İspanya'ya, fırkateynler deniz ülkesi diye düşündüğümüz Portekiz'e, KAAN'lar da Endonezya'ya. Neden ihracat önemli? Çünkü kendi ordunuza bir şey teslim ettiğinizde tam hazır olmayabilir. Eksik olabilir. Ordunuz sizi empati yapar. Onlarla birlikte geliştiriyorsunuz. Ama yurt dışına sattığınızda maliyet etkin olacak, kaliteli olacak ve zamanında teslim edeceksiniz. Bunları yapamazsanız bir kere satarsınız. Bir de o pazara da girme şansınız yok. İşte kara platformları dünyada ilk üçe gideriz. Paletliler, tekerlekliler, her türlü eğimde çalışanlar, suda, karada çalışabilenler, Allah'a şükür bütün kara platformlarında da dünyada önde gelen platformları geliştiriyoruz. Denizlere varız, fırkateynler, denizaltılarımız, TCD Anadolularımız, hepsi bir başarı hikayesi. Bununla da yetinmiyoruz artık, uydularımızla uzayda da varız. Yani Türk mühendisi havada da karada da denizde de uzayda da mühendis. Şükür"

2024 YILINDA 7,1 MİLYAR DOLAR İHRACAT YAPTIK

Savunma sanayisinin ihracat raporlarını paylaşan Karataş, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"20 yıl önce 248 milyon dolardan şu anda geldiğimiz nokta 2024 yılında 7,1 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Son 5 yıldır yaklaşık yüzde 20 Türk savunma sanayinin ihracat rakamları büyüyor. Daha da önemli bir şey var. 2023'te 5,5 milyar dolar teslim etmişiz ama 10 milyar doların üzerine satmışız. Geçtiğimiz yıl 7,1 milyar dolarlık ürün teslim etmişiz ama 10 milyar doların üzerinde satmışız. Bu yıl ilk 9 ayda yaklaşık 12-13 milyar dolar bandında yeni sözleşme imzaladık. Yani kümülatif olarak artıyor ve 9 aylık ihracatımız 6 milyar dolar. Savunma sanayini bilenler bilir, son 1-2 ay muazzam bir ilme kazandık. Yani 9 ayda yaptığımızın belki yüzde 50'sini son birkaç ayda yaparsınız. Türkiye'nin 12'nci kalkınma planında 2028 yılında ihracat 10 milyar doların üzerine çıkacak diye bir tahmin vardı. Allah'ın izniyle biz bunu 2026 yılında 2 yıl öncesinde 10 milyar doların üzerine çıkarak iki yıl önceden tamamlamış olacaız."

185 ÜLKEDE 230 ÇEŞİT TÜRK SAVUNMA SANAYİMİZİN ÜRÜNLERİ VAR

Dünyanın 185 ülkesine 230 çeşit ürün verdiklerini belirten Karataş, "Dünyanın 185 farklı ülkesinde Türk savunma sanayinin platformları ya da sistemleri kullanılıyor. 230 çeşit ürünümüz, 185 farklı ülkede Türk savunma sanayimizin ürünleri var. Artık Türk savunma sanayiyi kendi rüştünü ispat etti. Bir KAAN uçağını bir yere sattığımızda 30-40-50 yıl, envanterden düşene kadar bakım onarım sözleşmesi yapıyoruz. Artık o coğrafyada senin bulunman lazım. Fiili olarak. Şu anda Türk savunma sanayi şirketlerinin 80'in üzerinde ofisi dünyanın farklı yerinde. Bazı yerde ortak üretim yapıyoruz, bazı yerde tasarım geliştiriyoruz, bazı yerde bakım onarım işleri hallediyoruz" dedi.

İHRACATLARIN YÜZDE 55'İ NATO VE AB ÜLKELERİNE

Yapılan ihracatların çoğunun NATO ve AB ülkelerine olduğunun altını çizen Karataş, "Geçtiğimiz yıl 7,1 milyar dolar ihracat yaptık demiştik. Yüzde 55'i NATO ve Avrupa Birliği ülkelerine. Çünkü Avrupa Birliği'nin en iyi savunma sanayisi 2 ülkesinden biriyiz. ve artık NATO da şu gerçeği gördü. Amerika'ya ne kadar güvenebileceğini tahmin edebiliyor? Rusya'dan Çin'den bir şey alma şansı yok. Avrupa'nın da NATO'nun da Avrupa Birliği'nde en güçlü çözüm orada, onlar için biz olmak zorundayız. Bu rakamlar gittikçe de artacak gibi gözüküyor" diye konuştu.