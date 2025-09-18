Haberler

Karasu Yatak Islahı Projesi'nde 5. Aşama Başladı

Karasu Yatak Islahı Projesi'nde 5. Aşama Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Muş'ta yürütülen Karasu Yatak Islahı Projesi'nin 5. kısım çalışmalarına başladı. Proje, tarımda sulamayı modernleştirerek, taşkın riskini azaltmayı ve yerleşim yerlerinin güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, "Karasu Yatak Islahı Projesi" kapsamında 5. kısım çalışmalarına başladı.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, yerleşim yerlerini taşkın riskine karşı korumak ve doğal kaynakları sürdürülebilir anlayışla yönetmek için yatırımlar sürüyor.

Bu kapsamda, Muş'ta uzun yıllardır kademeli olarak yürütülen Karasu Yatak Islahı Projesi'nin 5. kısmında çalışma başlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Karasu Yatak Islahı Projesi'nin ilk dört etabını başarıyla tamamladıklarını belirtti.

Projede 5. kısmın startını vererek önemli bir aşamaya geçtiklerini ifade eden Balta, şunları kaydetti:

"Bu proje yalnızca taşkın riskini azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda tarım arazilerinin verimliliğini, yerleşim yerlerimizin güvenliğini artıracak. Menfezler, köprüler ve regülatör kanalıyla bölgeye modern ve kalıcı bir altyapı kazandırmayı hedefliyoruz. Taşkın risklerinin azaltılması ile şehir merkezleri ve kırsal yerleşimler korunacak. Tarım arazileri, sel ve su baskınlarından güvence altına alınarak verimlilik artışı sağlanacak. Yeni köprü ve menfezlerle ulaşım güvenliği iyileşecek. Regülatör ve drenaj sistemleriyle suyun kontrolü ve yönetimi daha etkin hale gelecek."

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
Kabine'ye yeni koltuk geliyor! Afet Bakanlığı için çalışmalar başladı

Kabine'ye bir koltuk daha! Yeni bakanlık için çalışmalar başladı
Ne Türkiye ne de İran: İşte İsrail'den en çok nefret eden ülke

Ne Türkiye ne de İran: İşte İsrail'den en çok nefret eden ülke
Kız yurduna tadilat için gelen işçilerin yaptıkları mide bulandırdı: Sütyenlerin içine...

Kız yurduna tadilat için gelen işçilerin yaptıkları mide bulandırdı
Yok artık Yusuf Akçiçek! İlk maçını izleyenler şaştı kaldı

Yok artık Yusuf! İlk maçını izleyenler şaştı kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karsu'dan annelik itirafı: İstediği çocuk sayısı herkesi şaşırttı

Ünlü isimden annelik itirafı: İstediği çocuk sayısı herkesi şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.