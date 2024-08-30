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Karamürsel ve Gölcük'te Zafer Bayramı törenleri düzenlendi

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Kocaeli'nin Karamürsel ve Gölcük ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı. Karamürsel'de Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende konuşmalar yapıldı ve öğrencilere hediyeler verildi. Gölcük'te ise Anıtpark'ta çelenk sunumu ve konuşmaların ardından program halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Kocaeli'nin Karamürsel ve Gölcük ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı.

Karamürsel'de Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çelenk sunumunun ardından Karamürsel Alp Anadolu Lisesi'nde görevli edebiyat öğretmeni Halil Çoban, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törende, okullar arası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Törene, Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan, Belediye Başkan Yardımcısı İlkay Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Gölcük

Gölcük'te Anıtpark'ta gerçekleştirilen çelenk sunumunun ardından Mareşal Fevzi Çakma Caddesi'nde tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Deniz Kurmay Binbaşı Bertan Topaloğlu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Şiir dinletisi ve halk oyunları gösterisiyle devam eden program, tören geçişiyle sona erdi.

Törene, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, askeri ve mülki erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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