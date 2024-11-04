Karamürsel'de Kızılay Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Kızılay Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde, öğrenciler şiir okudu, koro dinletisi ve skeç gösterisi yapıldı. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi, öğretmenler ve veliler kan bağışında bulundu.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Kızılay Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Karamürsel Nazmi Oğuz Ortaokulu tarafından düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Okul müdürü Bilal Demir ve öğretmen Birsen Yayla'nın konuşmalarının ardından öğrenciler şiir okudu, koro dinletisi ve skeç gösterisi yapıldı.
Etkinlik, Kızılay Haftası dolayısıyla düzenlenen resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
Ayrıca okulda görevli öğretmenler ile veliler kan bağışında bulundu.
Programa Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, Türk Kızılay Karamürsel Şube Başkanı Yusuf Ziya Alemdar, AK Parti İlçe Başkanı Mecit Erdoğan, MHP İlçe Başkanı Yaşar Gülfidan, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı İsa Bat, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.