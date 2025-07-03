Silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaşamını yitirdi

Silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaşamını yitirdi
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Silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaşamını yitirdi
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahla vurulan baba Mehmet Canımoğlu ve oğlu Aykut Canımoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde silahla vurulan baba ve oğul yaşamını yitirdi.

BABA VE OĞLU SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

Kayacık Mahallesi'ndeki Karamürsel Devlet Hastanesi önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından baba Mehmet Canımoğlu (60) ve oğlu Aykut Canımoğlu'na (30) silahla ateş edildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaşamını yitirdi

SALDIRGAN KAÇTI

Baba ve oğlunun olay yerinde öldüğü tespit edildi. Polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Kocaeli, ülke için ilerideki yüksek suç ve huzursuzluk merkezi olmak için en ideal aday.

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