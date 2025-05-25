Uzman çavuş, babasına kurşun yağdırdı

Karaman'da merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde bir süredir izinde olduğu belirtilen Uzman Çavuş Ali Y. ile babası Nihat Y. arasında henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı.

GÖĞSÜNE 3 EL ATEŞ ETTİ

Büyüyen tartışma sırasında 25 yaşındaki Ali Y., beylik tabancasıyla babasının göğsüne 3 el ateş etti. Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 60 yaşındaki Nihat Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Ali Y. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Nihat Y.'nin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.