Uzman çavuş, babasına kurşun yağdırdı

Uzman çavuş, babasına kurşun yağdırdı
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Karaman'da evlat vahşeti yaşandı. 25 yaşındaki Uzman Çavuş Ali Y., tartıştığı babası Nihat Y.'ye kurşun yağdırdı. Baba hayatını kaybederken, oğul ise gözaltına alındı.

Karaman'da merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde bir süredir izinde olduğu belirtilen Uzman Çavuş Ali Y. ile babası Nihat Y. arasında henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı.

Uzman çavuş, babasına kurşun yağdırdı

GÖĞSÜNE 3 EL ATEŞ ETTİ

Büyüyen tartışma sırasında 25 yaşındaki Ali Y., beylik tabancasıyla babasının göğsüne 3 el ateş etti. Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 60 yaşındaki Nihat Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Uzman çavuş, babasına kurşun yağdırdı

GÖZALTINA ALINDI

Ali Y. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Nihat Y.'nin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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