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Karaman'da Suçlulara Yönelik Operasyonda 38 Gözaltı

Karaman'da Suçlulara Yönelik Operasyonda 38 Gözaltı
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Karaman'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranan 38 kişi gözaltına alındı. 11 kişi tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Ekipler, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 38 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21-27 Nisan'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 20 bin 592 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 38 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 25 kesici/delici alet, 74 kilogram kaçak tütün, dedektör, kaçak kazı malzemeleri ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel
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