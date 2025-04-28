Karaman'da Suçlulara Yönelik Operasyonda 38 Gözaltı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 38 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21-27 Nisan'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 20 bin 592 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 38 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 25 kesici/delici alet, 74 kilogram kaçak tütün, dedektör, kaçak kazı malzemeleri ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.