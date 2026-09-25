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Karaman'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı, liseli sürücü ağır yaralandı

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Karaman'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı, liseli sürücü ağır yaralandı
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Karaman'da Mersin Çevre Yolu cezaevi kavşağında otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu liseli sürücü ağır yaralandı. Yaralı, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KARAMAN'da, kavşakta, otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu lise öğrencisi Kadir Akkaya (15), ağır yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Mersin Çevre Yolu cezaevi kavşağında meydana geldi. Özden Önge idaresindeki 70 AAG 950 plakalı otomobil, kavşakta lise 1'inci sınıf öğrencisi Kadir Akkaya'nın kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın ektisiyle elektrikli bisiklet ve sürücüsünün kaskı parçalara ayrılırken, Kadir Akkaya yaklaşık 20 metre ileriye fırladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Akkaya, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri bir süre trafiğe kapatılan Mersin Çevre Yolu'nda detaylı inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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