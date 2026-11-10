Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Karaman'da Narko Gençlik Eğitim Programı'nda UYUMA ve NARVAS projeleri tanıtıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında Narko Gençlik Eğitim Programı düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin programında kamu personeli ve öğrencilere bağımlılığın zararları anlatıldı, UYUMA ve NARVAS projeleri tanıtıldı.

Karaman'da uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında Narko Gençlik Eğitim Programı yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen programda, kamu personelleri ve öğrencilere madde bağımlılığının zararları, bağımlılıkla mücadele yöntemleri ve toplumsal farkındalığın önemi konularında bilgilendirme yapıldı.

Programda, UYUMA ve NARVAS projeleri tanıtılarak uygulamaların kullanımı hakkında bilgi verildi.

Etkinliğe, Vali Hayrettin Çiçek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Lüks hayat süren kaçak göçmen ABD'de gözaltına alındı

Kaçak göçmenin saltanatı bitti!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anıtkabir'de kar taneleri gözyaşlarına karıştı

Ne kar ne soğuk bu sevgiye engel olabildi!
Sürücüler dikkat! e-Devlet'ten bu kodu kontrol etmeyi unutmayın

e-Devlet'teki bu detayı atlayanlar yandı
Yüzük töreninde tepsiye para yağdı! Hoca dayanamadı14

İmam yüzük töreninde gördüklerine inanamadı: Hayatımda ilk defa...
Kongo'da cepheden kaçan 66 askere idam cezası

66 askere idam cezası! Suçlama hayli vahim
Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar! Yüzlerce saatlik kamera kaydı, haraç çetesinin sonunu getirdi

Siz misiniz çetecilik oynayan! Türk polisi adamı böyle rezil eder
Bukele'nin askerleri Haiti'de! Ellerinde İsrail silahları

Binlerce asker gece sokağa indi! Ellerinde İsrail yapımı silahlar
Arda Güler'in geldiği noktaya bakın! Gurur veren görüntü

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor