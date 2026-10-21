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Karaman'da jandarma okul çevresi denetiminde 597 servis aracını sorguladı

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Karaman'da jandarma okul çevresi denetiminde 597 servis aracını sorguladı
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Karaman'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri okul, üniversite ve yurt çevrelerinde denetim yaptı. Denetimde 81 okul, 144 kahvehane ve 120 park çevresi kontrol edildi; 5 bin 841 kişi, 3 bin 920 araç ve 597 okul servisi sorgulandı, eksik araçlara ceza uygulandı.

Karaman'da Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul, Üniversite ve Yurt Çevrelerinin Denetimi Uygulamaları kapsamında çalışma yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetim kapsamında 81 okul, 44 büfe, 144 kahvehane ve 120 park çevresinde kontrol uygulaması gerçekleştirdi.

Ekiplerce 5 bin 841 kişi, 3 bin 920 araç ve 597 okul servis aracı sorgulandı. İlgili mevzuat kapsamında eksikliği tespit edilen araclara idari para cezası uygulandı.

Ekipler, 714 öğrenciyede trafik eğitimi verdi.

Okul çevreleri ve öğrenci güzergahlarındaki denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA
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