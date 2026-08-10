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Karaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Y.A. idaresindeki 70 ABR 911 plakalı otomobil, Siyahser Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda Z.E. yönetimindeki 70 DS 761 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Z.E, Y.A. ve S.E, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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