Karaman'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Karaman'da, Filistin ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı ve İsrail'in yıllardır uyguladığı ablukayı kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü düzenlendi.

Karaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde organize edilen yürüyüş için katılımcılar, Araboğlu Camisi önünde toplandı.

Ellerinde bayrak ve pankartlarla Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüyen kalabalık, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Karaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Basın Sözcüsü Recep Kaya, burada yaptığı konuşmada, dünyanın birçok şehrinde vicdan sahibi insanların soykırıma karşı toplandığını söyledi.

Gazze'de korkunç bir soykırım gerçekleştiğine dikkati çeken Kaya, "İnsanlık tarihinin en büyük katliamı 2025 dünyasında Gazze'de, Filistin'de yaşanıyor. Gazze Şeridi'nde ayakta tek bina kalmadı. İnsanların sığınabilecekleri tek güvenli nokta yok. Küresel zalimler bir araya gelmiş Gazze'de planlı programlı bir soykırım uyguluyor. Kundaktaki bebekleri, sokaktaki çocukları, un kuyruğundaki aç insanları öldürüyorlar." diye konuştu.

Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıyla İsrail'in gerçek yüzünü bir kez daha gösterdiğini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Birçok ülkeden sivil ve silahsız gemilerle yola çıkan kahramanlara, terörist İsrail beklendiği gibi saldırdı ve gönüllüleri gözaltına aldı. Bütün dünyanın gözleri önünde gemilere ve yolcularına tam teçhizatlı askerlerle çıkarma yapan terörist İsrail, aralarında Türkiye'den de katılan 36 yiğit gönüllünün de bulunduğu birçok kişiyi gözaltına aldı. Gemilere ve yardım malzemelerine el koydu. Üzülmeyin, Küresel Sumud Filosu başarılı olmuştur. Terörist İsrail, bütün dünyanın gözü önünde mahkum edilmiştir. Meydanları doldurmaya ve boykota devam edeceğiz."

Açıklamanın ardından dua edildi, çocuklar Gazze için resim çizdi.

Programa, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.