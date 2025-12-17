Haberler

Karaman'da İl Afet Risk Azaltma Planı değerlendirme toplantısı yapıldı

Karaman'da İl Afet Risk Azaltma Planı değerlendirme toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da, Vali Mehmet Fatih Çiçekli başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) değerlendirildi. Afet risklerini azaltmaya yönelik alınan tedbirler ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Karaman'da, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Karamanoğlu Mehmet Bey Toplantı Salonu'nda Vali Mehmet Fatih Çiçekli başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, AFAD Başkan Yardımcısı Dr. Önder Bozkurt, İRAP İzleme ve Değerlendirme Kurul üyeleri ile plan kapsamında yer alan stratejik kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda, afet risklerini azaltmaya yönelik alınan tedbirler, depremlere karşı kentsel ve yerinde dönüşüm uygulamaları, sel ve taşkın risklerine karşı yapılacak çalışmalar ile eylem planlarının etkinliğinin artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik yapılması gereken hususlar ele alındı.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif

Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Kamyon şoförü gazoz şişesindeki antifrizi içmesi sonucu ağır yaralandı

Gazoz sandığı içecek bambaşka bir şey çıktı! Yaşam savaşı veriyor
Taraftarı heyecan bastı! Inter'in yıldızı Fenerbahçe Beko'nun maçında görüntülendi

Inter'in yıldızı İstanbul'a geldi, Fenerbahçe tribününde görüntülendi
Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif

Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif
Icardi cephesinden Selahattin Baki'nin iddialarına yanıt

Galatasaray'ın yıldızından Selahattin Baki'nin iddialarına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu! Gece yarısı çekilen tel örgüye mahalleli isyan etti

Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu! Gece çekilen tel örgü isyan ettirdi
Öldürüp intihar etmişti, kızıyla yan yana toprağa verildi

Boğarak öldürmüştü, yan yana defnedildiler! Gözyaşları sel oldu
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Ekranlara veda etmişti: Şener Şen'den milyonluk anlaşma!

Ekranlara veda etmişti: Şener Şen'den milyonluk anlaşma!
Dededen kalma mesleğinde 60 bin TL'ye çırak bulamıyor

60 bin TL'ye çırak bulamıyor
Tolga Karel eski eşine ateş püskürdü! 'Hakkımı helal etmiyorum'

İddialar sonrası çılgına döndü! Eski eşine ateş püskürdü
title