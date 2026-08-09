Haberler

Karagöl Tabiat Parkı’nda "Aile Kampı" etkinliği düzenlendi

Karagöl Tabiat Parkı’nda 'Aile Kampı' etkinliği düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara’nın Çubuk ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı'nda düzenlenen "Aile Kampı" etkinliği çok sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı'nda düzenlenen "Aile Kampı" etkinliği çok sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, doğayla iç içe vakit geçirmek, aile bağlarını güçlendirmek ve çocukların doğayla buluşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar çadır kurarak kamp yaptı.

Etkinlik kapsamında kuş gözlemi, doğa yürüyüşü, halat çekme yarışması, boyama etkinlikleri ve çeşitli oyunlar gerçekleştirildi.

Etkinliğe ailesiyle katılan Kaan Kartal, Karagöl'e ilk kez geldiğini belirterek, organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karagöl'ü çok beğendiğini ifade eden Kartal, "Çocuklar eğleniyor, biz de doğanın tadını çıkarıyoruz. Alan çok temiz, düzenli ve bakımlı. Geldiğimden beri hayranlıkla etrafı izliyorum. Burası adeta İç Anadolu'nun Karadeniz'i gibi. Çocuklarımız oyun oynuyor, etkinliklere katılıyor. Onlar için güzel bir deneyim oluyor." ifadesini kullandı.

Katılımcılardan Ahmet Eren de Karagöl'e Aile Kampı etkinliğinin hem çocuklar hem de yetişkinler için çok güzel şekilde hazırlandığını anlatarak, "Sekiz aylık kızımla geldim. Küçük yaşta doğayı tanımasını ve burada vakit geçirmesini istedim." dedi.

Etkinliğe oğluyla katılan Harika Mert de doğada ailece vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çocuk etkinliklerine katılan Ela Kıraç da gün boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirildiğini belirterek, "Halat çekme yarışması yaptık, şimdi boyama etkinliği var. Birazdan diğer etkinlikler başlayacak. Karagöl biyolojik çeşitlilik açısından da çok zengin. Kurbağa, kaplumbağa, ördek gibi birçok canlıyı görme fırsatı bulduk." diye konuştu.

Kaynak: AA
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı

Ultraaslan liderinin evinden neler çıktı neler!
Demirtaş'tan TBMM'ye tarihi mesaj: Bu süreç al ver süreci değil

Yarın gelecek yasa öncesi... Demirtaş'ın mektubu Meclis'te okundu
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: Firari şüpheli tırın gizli bölmesinde yakalandı

Karacellat, tırın dorsesinden çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye sürpriz golcü

Herkes Lukaku derken... Fener'de golcü transferinde büyük ters köşe
Okan Buruk'u bekleyen büyük tehlike

Okan Buruk'u bekleyen büyük tehlike
Ünlü oyuncu Alina Boz ve Umut Evirgen çiftinden bebek müjdesi: Kızları geliyor

Aile genişliyor: Ünlü çiftin çocuğunun cinsiyeti belli oldu

Terliğini almak isterken ırmağa düştü: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Değer miydi çocuk! Terliğinin peşinden gitti cansız bedeni çıkarıldı
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi

Süper Lig devlerinin hedefindeki yıldız, yatta 7 kadınla görüntülendi
Valiliğin yasağına rağmen denize giren genç hakem boğularak hayatını kaybetti

Yasağa rağmen denize giren genç hakem boğularak hayatını kaybetti
Karadeniz'de İHA paniği! Kıyıya yaklaşınca SAS komandoları harekete geçti

İlçeyi ayağa kaldıran olay! SAS komandoları hemen harekete geçti