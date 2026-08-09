Karagöl Tabiat Parkı’nda 'Aile Kampı' etkinliği düzenlendi

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı'nda düzenlenen "Aile Kampı" etkinliği çok sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, doğayla iç içe vakit geçirmek, aile bağlarını güçlendirmek ve çocukların doğayla buluşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar çadır kurarak kamp yaptı.

Etkinlik kapsamında kuş gözlemi, doğa yürüyüşü, halat çekme yarışması, boyama etkinlikleri ve çeşitli oyunlar gerçekleştirildi.

Etkinliğe ailesiyle katılan Kaan Kartal, Karagöl'e ilk kez geldiğini belirterek, organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karagöl'ü çok beğendiğini ifade eden Kartal, "Çocuklar eğleniyor, biz de doğanın tadını çıkarıyoruz. Alan çok temiz, düzenli ve bakımlı. Geldiğimden beri hayranlıkla etrafı izliyorum. Burası adeta İç Anadolu'nun Karadeniz'i gibi. Çocuklarımız oyun oynuyor, etkinliklere katılıyor. Onlar için güzel bir deneyim oluyor." ifadesini kullandı.

Katılımcılardan Ahmet Eren de Karagöl'e Aile Kampı etkinliğinin hem çocuklar hem de yetişkinler için çok güzel şekilde hazırlandığını anlatarak, "Sekiz aylık kızımla geldim. Küçük yaşta doğayı tanımasını ve burada vakit geçirmesini istedim." dedi.

Etkinliğe oğluyla katılan Harika Mert de doğada ailece vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çocuk etkinliklerine katılan Ela Kıraç da gün boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirildiğini belirterek, "Halat çekme yarışması yaptık, şimdi boyama etkinliği var. Birazdan diğer etkinlikler başlayacak. Karagöl biyolojik çeşitlilik açısından da çok zengin. Kurbağa, kaplumbağa, ördek gibi birçok canlıyı görme fırsatı bulduk." diye konuştu.

Kaynak: AA