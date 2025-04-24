Karadeniz'in ilk ve tek büyük bilim şenliği CANİKFEST Samsun'da başladı

SAMSUN'da Canik Belediyesi tarafından TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazanan ve Karadeniz Bölgesi'nde türünün ilk ve tek büyük ölçekli etkinliği olma özelliği taşıyan Canik Bilim, Kültür ve Sanat Festivali (CANİKFEST) bugün başladı.

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Şenlik Alanı'nda gerçekleştirilecek olan festival 24-26 Nisan tarihlerinde yapılacak. Canik Belediyesi tarafından organize edilen festivalde, 55 binden fazla ziyaretçinin bilim, teknoloji, sanat ve kültürle buluşturulması hedefleniyor. Festival kapsamında siber güvenlikten robotik kodlamaya, yapay zekadan geleneksel el sanatlarına kadar geniş bir yelpazede uygulamalı eğitimler, atölye çalışmaları ve söyleşiler düzenlenecek. CANİKFEST, her gün 14 farklı tema çerçevesinde 75 etkinlik ile ziyaretçilerini ağırlayacak. Festival açılışına Samsun Vali Yardımcı Vekili ve Canik Kaymakamı Şeref Aydın, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik öncesi konuşan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Karadeniz Bölgesi'nin en büyük bilim festivali. Özellikle bilimin altını çizmek istiyorum. Bu anlamda 3 gün boyunca çocuklarımızın, gençlerimizin yaklaşık 1 aydır yaptığı çalışmaları bugün burada sergileyeceğiz. ve hep birlikte neler üretebildiklerini, fırsat verdiğimizde onları imkanlarla buluşturduğumuzda neleri ortaya koyabileceklerini bugün, yarın ve ertesi gün CANİKFEST'te müşahede edeceğiz hep birlikte. Gerçekten ciddi emekler var işin içerisinde. Ben özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır Bey'e sonsuz teşekkürlerimi ediyorum" dedi.

İMKAN VERİLDİĞİNDE BİZİM GENÇLERİMİZİN ÖNÜNDE DURABİLECEK HİÇBİR GÜÇ YOKTUR

Fırsat verildiği taktirde gençlerin önünde hiçbir şeyin duramayacağını ifade eden Sandıkçı, "1 ay ve önümüzdeki 2 gün itibariyle yaklaşık 50-55 bin öğrencimizin ve misafirlerimizi ağırlayacağımız bir festivalin başlangıcındayız şu anda. Ben inşallah ülkemiz adına hayırlı olur temelinde bulunuyorum. Çünkü bu konu çok çok önemli bir konu. Özellikle yapay zeka, robotik kodlama ve siber konularında ağırlıklı bir festival bu. Gençlerimize fırsat verdiğimize neler göreceğimiz, neler yapabildiklerini hep birlikte burada şimdi stantları gezerken müşahede edeceğiz. İmkan verildiğinde bizim gençlerimizin önünde durabilecek hiçbir güç yoktur diyorum. İnşallah hayırlı olur temennisiyle" diye konuştu.

GENÇLERİMİZİ BU ALANA ADAPTE ETMEK İÇİN GÖREVLERİMİZ VE SORUMLULUKLARIMIZ VAR

CANİKFEST'in yalnızca bir bilim fuarı değil, gençlerin potansiyelini sergilediği bir vizyon festivali olduğunu vurgulayan Sandıkçı, "74 stant var kurulu şu anda ve tamamı dolu dolu içleri. Yapılan o çalışmaları orada çocuklarımız heyecanla anlatmak için değerli misafirleri ve vatandaşlarımızı beklemekte. Bu işe yerel yönetimler olarak biz Canik Belediyesi olarak ciddi önem veriyoruz, değer veriyoruz. Asli sorumluluklarımızın yanında değişen ve gelişen dünyanın bu teknolojilerine uyum sağlamak, gençlerimizi bu alana adapte etmek için görevlerimiz ve sorumluluklarımız var diyorum. Biz de bu sorumluluğu alarak bu şekilde gençlerimize bu alanda hizmet etmeye, destek vermeye çalışıyoruz. İçerisinde bulunduğumuz alan aynı zamanda Canik'in, hatta Türkiye'nin en başarılı keşif kampüsü olduğu Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü. Ben buradan da merhum Özdemir Bayraktar abimize, amcamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Onun ve ailesinin açmış olduğu yolda bu gençlerimiz artık tutulamaz, önüne set vurulamaz hale geldi. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim" dedi.

BELEDİYE BAŞKANIMIZLA BİRLİKTE EL ELE VEREREK BUNU DAHA İLERİ BİR NOKTAYA TAŞIYACAĞIZ

El ele vererek bu tür etkinlikleri daha ileri noktaya taşıyacaklarını ifade eden Samsun Vali Yardımcı Vekili ve Canik Kaymakamı Şeref Aydın, "Ben Canik Kaymakamı olarak ilçemizde, ilimizde böyle bir organizasyona etkinliğe sahipliği yaptığımız için çok mutluyum. Canik Belediyemiz çok güzel bir organizasyon, güzel bir ekiple gerçekleştiriyor. Bu organizasyonun bu noktaya gelmesinde başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ben teşekkürlerimi, şükranlarımı arz ediyorum. Şu anda sahada görüyoruz alan çocuklarımızla gençlerimizle cıvıl cıvıl bu görüntü bizleri çok mutlu ediyor. Bu daha bir başlangıç. Sayın Belediye Başkanımızla birlikte el ele vererek bunu daha ileri bir noktaya taşıyacağız" diye konuştu.

CANİKFEST alanını ziyaret eden öğrenciler de festivalde yararlı bilgileri öğrendiklerini dile getirdi.

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ / Samsun