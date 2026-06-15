Karadeniz'i korumayı hedefleyen alg projesi UNOPS'tan destek almaya hak kazandı

Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisinin (UNOPS) Dünya Bankası adına yürüttüğü " Karadeniz'in Mavileştirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen Eko-İnovasyon Yarışması'nda, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce hazırlanan "Tarımsal Üretimden Kaynaklanan Besin Elementi Yükünün, Alg Biyoremediasyon Sistemi ile Azaltılması" projesi desteklenmeye hak kazandı.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İlyas Deligöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'de kirliliğin önlenmesi ve azaltılmasına yönelik eko-yenilikçi çözümleri destekleyen yarışmaya 40 ülkeden 186 başvuru geldiğini belirtti.

Moldova'da düzenlenen yarışmaya enstitüde görevli Doç. Dr. Betül Bayraklı, Dr. Hüseyin Meral, Aykut Çağlar, Yusuf Koç, Oğuzhan Duyar, Murat Çağatay Keçeci ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Baytut'un hazırladığı "Tarımsal Üretimden Kaynaklanan Besin Elementi Yükünün, Alg Biyoremediasyon Sistemi ile Azaltılması projesiyle katıldıklarını aktaran" Deligöz, şöyle devam etti:

"Dünya Bankası ve UNOPS işbirliğiyle düzenlenen 'Karadeniz'in Mavileştirilmesi Eko-İnovasyon Yarışması'nın Moldova'daki büyük finalinde, 40 ülkeden 186 başvuru arasından bizim projemiz de yer aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, uluslararası arenada Türkiye'yi başarıyla temsil ederek önemli bir başarıya imza attı. Enstitü araştırmacıları tarafından geliştirilen 'Tarımsal Üretimden Kaynaklanan Besin Elementi Yükünün, Alg Biyoremediasyon Sistemi ile Azaltılması' projesi, küresel çapta dikkat çeken yarışmada destek almaya hak kazandı." dedi.

Proje hakkında bilgi veren Deligöz, "Uluslararası alanda tescillenen proje, tarım alanlarından süzülen ve drenaj sularında kirlilik yaratan besin elementi yüküne karşı biyolojik bir kalkan oluşturmayı amaçlamaktadır. Proje kapsamında drenaj kanallarına kurulacak 'alg biyoremediasyon sistemleri' ile hızlı büyüme özellikleriyle bilinen algler sudaki fazla azot ve fosfor bileşiklerini hücresel yapılarına emerek kendi metabolizmalarında kullanacaktır. Bu yenilikçi ve çevreci sistem sayesinde drenaj sularındaki zararlı besin yükü doğal yollarla bertaraf edilirken, Karadeniz ekosisteminin korunmasına da sürdürülebilir bir katkı sağlanmış olacaktır." ifadesini kullandı.

Deligöz, proje ile Türk araştırmacılarının yenilikçi vizyonunu küresel arenada kanıtladığına işaret ederek, "Bu önemli uluslararası başarı, hem ülkemizin çevre teknolojilerindeki potansiyelini hem de Türk araştırmacıların yenilikçi vizyonunu küresel arenada bir kez daha kanıtlamış oldu. Türkiye'ye bu haklı gururu yaşatan, tarım ve ekoloji alanında sürdürülebilir çözümler üreterek geleceğimize ışık tutan tüm proje ekibine ve enstitümüzün değerli personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.