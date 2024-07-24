İlçeyi ayağa kaldıran anlar! Patlama sesi duyuldu, kaldırımlardan çıkan buhar gökyüzünü kapladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir fabrikanın yüksek buhar dağıtım boru hattında meydana geldiği değerlendirilen patlama paniğe neden oldu.

Devrek yol ayrımında bulunan sitim (yüksek buhar) borularından patlama sesleri duyuldu. Menfezden buhar yükselirken, patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı yaşanmazken, çevreye güvenlik şeridi çekildi.

PATLAMA SESİ İLÇEDE PANİĞE NEDEN OLDU

Patlama sesi, Ereğli'nin pek çok noktasından duyuldu. Fabrika yetkilileri, olayın nedeninin araştırıldığını ve durumun kontrol altına alındığını belirtti. Yetkililer ayrıca, patlamanın neden olduğu maddi hasarın tespiti ve gerekli onarım çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Bölge sakinleri ise, patlamanın ardından büyük korku yaşadıklarını ve evlerinden dışarı çıktıklarını ifade ettiler.