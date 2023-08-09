KARADENİZ'DE YORGUN MERMİ OLAYLARININ YARISI TRABZON'DA

KARADENİZ Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) Prof. Dr. Erdal Özer, son 7 yılda Karadeniz Bölgesi genelinde yaşanan yorgun mermi olaylarının yarısının Trabzon'da meydana geldiğini belirterek, Yorgun mermileri diğer mermilere kıyasladığınızda, vücudun kritik yerlerine gelmeleri nedeniyle daha ölümcül olduğunu görüyoruz dedi.

Karadeniz'de özellikle düğün, nişan, asker uğurlaması gibi özel günlerdeki silahlı kutlamalarda 'yorgun mermiler' can kayıpları ile yaralanmalara neden oluyor. Bölgede yorgun mermi olaylarının en fazla yaşandığı şehir Trabzon'da bu nedenle 2 yıl önce 'Mutluluğa kurşun sıkmayalım' sloganıyla farkındalık kampanyası başlatıldı. Kampanya kısmen etkili olsa da yorgun mermiyle ölümler ve yaralanmalar devam etti.

ANNESİYLE YÜRÜRKEN YORGUN MERMİ İSABET ETTİ

Kentte 29 Temmuz günü annesiyle yolda yürürken göğsüne yorgun mermi isabet eden Alperen Yavuz (9), yaralandı. Merminin, olay yerine bin 204 metre mesafede kardeşinin düğününde havaya ateş açan bekçi H.Ş.'nin silahından çıktığı belirlendi. H.Ş. tutuklandı.

Son olarak Vakfıkebir ilçesinde 4 gün önce yaylada evinin önünde oturan Zehra Civil (68), omzuna isabet eden yorgun mermi ile yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan kadın, ölüm tehlikesini atlattı.

'KARADENİZ'DEKİ OLAYLARIN YÜZDE 50'Sİ TRABZON'DA YAŞANDI'

Yorgun mermi vakalarını inceleyen KTÜ Farabi Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdal Özer, son 7 yılda Karadeniz genelinde yaşanan yorgun mermi olaylarının yarısının Trabzon'da meydana geldiğini söyledi. Prof. Dr. Özer, Medyadan yaptığımız araştırmalara göre; 2016 ile 2023 yılları arasında 59 tane yorgun mermiye bağlı yaralanma olduğunu tespit ettik. Bunların yüzde 30'unun Karadeniz Bölgesi'nden olduğunu, bu yüzde 30'un yüzde 50'sinin de Trabzon il sınırları içerisinde olduğunu belirledik. Ölüm sayısının da 5 olduğunu tespit ettik. Havaya tam 90 dereceyle atılan bir mermi yaklaşık 45 metresaniye hızla yere düşüyor. Bu da kafatasını delmek için yeterli bir sınırdır. 9 ve 7.65 milimetrelik tabancalarda bu hızın 80 metre ve 90 metresaniye olduğunu biliyoruz. Bu da kafatasını ve vücudun diğer bölgelerini delip, ölüm yaratacak şekilde yaralanmalara yol açıyor. Bu bölgede özellikle yerleşimin sahil kenarı ve aşağı kesimlerde olması, yukarıda köylerin daha hakim noktalarda olması, yukarıdan yapılan atışların sahil kesimi veya daha aşağı seviyelerdeki insanlara denk geldiğini ve buna bağlı ölümler gerçekleşiyor dedi.

'TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞUNDA İSTİSNA OLDU'

Yorgun mermi yaralanmalarının sanılanın aksine diğer ateşli silahla yaralanma olaylarına göre daha ölümcül olduğunu belirten Prof. Dr. Özer, Mermiler yukarıdan aşağıya düşerken özellikle kişilerin kafasına, kafatasına ve göğüs kafesine saplanmaya meyillidir. Yorgun mermileri diğer mermilere kıyasladığınızda, vücudun kritik yerlerine gelmeleri nedeniyle daha ölümcül olduğunu görüyoruz. Mevsimsel özelliklerine bakarsak yaz aylarında, festival, düğün ve bayramların daha yoğun olduğu aylarda yine bu bölge için yayla şenlikleri olduğu zamanlarda, yine futbol takımlarının büyük başarılar elde ettiği dönemlerde bunların daha yoğun olduğunu bekliyoruz. Bunun istisnası, geçen senelerde yapılan eğitim çalışmasıyla Trabzonspor'un şampiyonluğunda yorgun mermi olayı ve bir ölüm olayı yaşanmaksızın şehrimiz bunu atlatmıştı. Yine yayla şenlikleri, düğünler ve bayramlara dikkat etmemiz, buralarda atışların yapılmamasını sağlamamız gerekiyor diye konuştu.

'KADIN VE ÇOCUK YARALANMALARI DAHA FAZLA'

Yorgun mermi vakalarında kadın ve çocuk yaralanmalarının daha fazla olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özer, İstatistiklere bakılırsa kadın ve çocuk yaralanmalarının, diğer ateşli silah yaralanmalarına göre daha fazla olduğunu biliyoruz. Bunun sebebi de bu atışlar rastgele olduğu için insan seçmediğini, sokakta o gün bulunan insanlara denk geldiğini, özellikle çocukların daha sık sokakta oynaması nedeniyle çocuklara denk geldiğini biliyoruz. Çocuklarımızın yaralanmaması, ölmemesi adına kesinlikle silah kullanmamak, rastgele ateş etmemek lazım dedi.

'ŞAMPİYONLUKTA YAPILAN ÇALIŞMALARLA DURDURULMUŞTU'

Prof. Dr. Özer, Trabzonspor'un 2 yıl önce şampiyonluğu öncesinde başlatılan 'Mutluluğa kurşun sıkma' kampanyasına benzer yeni farkındalık çalışmalarının artırılması gerektiğini belirterek, Geçtiğimiz 1-2 aylık süreçte bir çocuğumuz öldü, yine kısa zaman önce bir çocuğumuz yorgun mermiye bağlı yaralandı. Trabzonspor'un önceki senedeki şampiyonluğunda yapılan çalışmalar, afişler ve kamu spotları nedeniyle bunun durdurulabildiğini, Trabzonspor'un uzun yıllar şampiyonluğuna rağmen hiç atışın yapılmadığını gözlemledik. Bunun eğitimle çözülebilecek bir sorun olduğunu düşünüyoruz. Halkımız eğitilirse, bu sorun çözülecektir ve yorgun mermiye bağlı ölümler olmayacaktı diye konuştu.