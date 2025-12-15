Msb: Türkiye'ye Yaklaşan İha Düşürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Türkiye'ye yaklaşan bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı. Operasyon, NATO ve Türkiye'nin kontrolündeki F-16'lar ile gerçekleştirilmiş olup, hava sahası güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılmıştır.
"Karadeniz üzerinden hava sahamıza yaklaşan bir hava izi tespit edilmiş ve rutin prosedürler kapsamında takibe alınmıştır.Hava sahası güvenliğinin sağlanması amacıyla, NATO ve Milli Kontroldeki F-16'larımıza alarm reaksiyon görevi verilmiştir.Söz konusu hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğu belirlenmiş; herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, meskün mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürülmüştür."