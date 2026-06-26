Karadeniz'deki 7 ilde yaklaşık 438 bin öğrenci karne aldı

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta düzenlenen törenlerde 438 bin 68 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Trabzon'da 632 okulda karne töreni gerçekleştirildi.

Vali Tahir Şahin, Ortahisar ilçesindeki Hasan Tahsin Kırali İlkokulu'nda organize edilen törende, öğrencilere karne dağıttı.

Eğitim öğretim yılına katkı sunan öğretmenlere, okul yöneticilerine ve velilere teşekkür eden Şahin, çocuklara iyi tatiller diledi.

İl genelindeki 632 okulda 138 bin 55 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Ordu

Ordu'daki karne töreni ise Hamdullah Suphi Tanrıöver Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.

Vali Muammer Erol ve protokol üyeleri, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karne ve hediyelerini verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, il genelindeki 573 okulda 11 bin 300 öğretmenin 123 bin öğrenciye karne dağıtacağını kaydetti.

Bayburt

Bayburt'ta 14 bin 100 öğrenci karne aldı.

Süleyman Ersoy İlkokulu'nda düzenlenen törene, Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman ve diğer ilgililer katıldı.

Eldivan, karne ve hediyelerini verdiği öğrencilere iyi tatiller diledi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de 144 okulda 17 bin 183 öğrenci, karne heyecanı yaşadı.

Yusuf Çiftçioğlu İlkokulu'ndaki törene, Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, öğrenciler ve veliler katıldı.

Atay, halk oyunları gösterisinin ardından sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karnelerini verdi.

Rize

Rize'deki tören ise Fatih Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.

Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Öksüz ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, karne dağıttıkları öğrencilere iyi tatiller diledi.

İl genelindeki 295 okulda 55 bin 502 öğrenciye karneleri dağıtıldı.

Giresun

Giresun'da ise 67 bin 636 öğrenci karne aldı.

TOBB Abacıbükü İlkokulu'ndaki törene, Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Yakınoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz de katıldı.

Yakınoğlu, eğitimin aile, okul ve öğrenciden oluşan üçlü bir sacayağı olduğunu belirterek, "Üçü bir arada birbirlerine destek olduğu müddetçe çocuklarımız geleceğe çok daha güzel hazırlanacaktır." dedi.

Yakınoğlu, öğrencilere tatili iyi değerlendirmeleri ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Artvin

Artvin'deki karne töreni Yeni Mahalle İlkokulu'nda düzenlendi.

Vali Vekili İsmail Erdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ve protokol üyeleri, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Acar, Artvin'de başarılı bir eğitim öğretim yılını geride bıraktıklarını ifade ederek, il genelinde 152 okulda 22 bin 592 öğrencinin karne alarak yaz tatiline başladığını kaydetti.