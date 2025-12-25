Trabzon ve çevre illerde Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Trabzon, Artvin, Giresun, Ordu, Rize ve Bayburt'taki camilerde Regaip Kandili, dualarla idrak edildi.

Trabzon'da, üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla Hanife Hatun Camisi'nde program gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okunan programda, dualar edildi.

Vali Aziz Yıldırım'ın da katıldığı program sonunda vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

Artvin

Artvin'de vatandaşlar, birçok camide namaz kılıp dua etti.

Merkez Camisi'nde gerçekleştirilen program ise Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Mevlid-i Şerif okunmasıyla devam eden programda İl Müftüsü Ertuğran Mehmet Soylu vaaz verdi. Cami çıkışında vatandaşlara salep ikramında bulunuldu.

Giresun

Giresun'da merkezdeki Müftüoğlu Camisi'nde program düzenlendi.

İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Allah'ın rızasına uygun bir ömür sürmenin önemini vurguladı.

Din görevlilerince Kur'an-ı Kerim tilavet edilip ilahiler ve kasideler okunan programda dualar edildi.

Program sonunda vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Ordu

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Aziziye Camisi'nde de kandil programı düzenlendi.

Caminin imam hatibi Muhammed Kılıç'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle program başladı.

Kentteki 10 ve 11 yaşındaki hafız 5 çocuk da programda Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar etti.

Rize

Rize'deki camilerde Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Şeyh Camisi'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Program öncesinde vatandaşlara salep ikram edildi.

Bayburt

Bayburt'ta Ulu Cami'de program gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Bayram Danacı'nın vaazının ardından Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.