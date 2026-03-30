Bursa'da taşkın sırasında bağ evinde mahsur kalan köpekler kurtarıldı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşanan sel felaketinde, bir bağ evinin bahçesinde mahsur kalan 'Cesur' ve 'Zeytin' isimli iki köpek, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen taşkında, bir bağ evinin bahçesinde mahsur kalan "Cesur" ve "Zeytin" isimli 2 köpek kurtarıldı.

Bursa'da dün geceden beri etkili olan yağışların ardından Karacabey ilçesi Gönü Mahallesi'nde Metin Korkut'a ait bağ evi de sular arasında kaldı.

Bağ evinin bahçesinde mahsur kalan köpekleri kurtarmak için Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığına bağlı Bursa Acil Müdahale ekipleri, botla su basan alana girerek çalışma başlattı.

Koordineli müdahale sonucunda "Cesur" ve "Zeytin" adlı iki köpek güvenli şekilde çıkarılarak sahibine teslim edildi.

Kurtarma çalışmasını izleyen Metin Korkut, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz
