Safranbolu'da Tehlikeli Sollama Kamerada

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde virajlı yolda otomobiliyle önündeki kamyonu sollayan sürücü tehlike yarattı. O anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Mimar Sinan Caddesi'nde tek şeritli virajlı yolda bir sürücü, otomobiliyle önünde ilerleyen kamyonu solladı. Bu sırada otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobille burun buruna geldi. Sürücünün trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar, karşı yönden gelen aracın kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı