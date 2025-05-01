Cem Şahin'den 1 Mayıs Mesajı ve Karabük Belediyesi'nden Altyapı Yatırımları

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, insan onuruna yakışır çalışma koşulları, adil paylaşım ve sosyal adalet ilkesi doğrultusunda ülkenin büyümesine, kalkınmasına ve güçlenmesine katkı sağlayan tüm emekçilerin gününü kutladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sıklıkla ifade ettiği gibi, emeği kutsal bilen bir medeniyetin mensupları olduklarını aktaran Şahin, "Bu anlayışla işçimizin hakkını alın teri kurumadan teslim etmenin, emekçiyi yücelten bir yaklaşımla hareket etmenin gayreti içerisindeyiz. Alın teriyle hayatı üreten, büyüten ve dönüştüren tüm çalışanlarımız, ülkemizin temel direği, milletimizin gücüdür. İş barışını, sosyal refahı ve adil çalışma düzenini korumak, hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Şahin, başta Karabük'te üretime değer katan işçiler olmak üzere tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak, sağlık, huzur ve bereket temenni etti.

Karabük Belediyesinden yaklaşık 10 milyon liralık içme suyu altyapı yatırımı

Karabük Belediyesi, şehir merkezindeki 100 milyon liralık üstyapı dönüşüm projesine ilave olarak kent genelinde yaklaşık 10 milyon liralık içme suyu altyapı yatırımını hayata geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehir merkezinden mahallelere kadar geniş alanda eş zamanlı yürütülen çalışmalarla Karabük'ün altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarına kapsamlı çözümler sunuluyor.

Fatih Mahallesi, Soğuksu Mahallesi ve Soğuksu 3. Etap TOKİ yerleşim alanlarını kapsayan yeni altyapı projesiyle uzun süredir yaşanan su kesintileri, basınç düşüklüğü ve yetersiz hat kapasitesi gibi sorunların tamamen giderilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda, yaklaşık 15 bin kişinin doğrudan faydalanacağı bölgelerde toplam 2 bin 500 metre uzunluğundaki DN160 çapındaki mevcut içme suyu boruları, daha yüksek taşıma kapasitesine sahip DN225 çapındaki sistemlerle değiştirilecek.

Aynı zamanda Zonguldak Caddesi'nde ekonomik ömrünü tamamlayan DN100 çapındaki ana içme suyu hattı da yenilenecek. Cadde üzerindeki tüm iş yerlerinin su bağlantıları güncellenerek sistem bütünlüğü sağlanacak.

Karabük Belediyesinin Karayolları Genel Müdürlüğü ve Enerjisa işbirliğiyle yürüttüğü 100 milyon liralık şehir merkezi dönüşüm projesi de planlandığı şekilde devam ediyor.

Kardemir Kavşağı'ndan başlayarak Zonguldak Caddesi ve Melise Caddesi boyunca uzanan bu kapsamlı çalışmayla refüj düzenlemeleri yapılacak, kaldırımlar tamamen yenilenecek, modern aydınlatma direkleri kurulacak ve çevredeki yapıların cephelerinde estetik iyileştirmeler uygulanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, "Karabük'ün her noktasında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz. Şehir merkezindeki dönüşüm projesiyle estetik ve güvenli çevre oluşturmayı amaçlıyoruz. Attığımız her adım, Karabük'ün geleceğini inşa etme vizyonumuzun parçasıdır." ifadelerini kullandı.