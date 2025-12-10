Haberler

Karabük'te "Zulme Karşı Birlik Yürüyüşü" düzenlendi

Karabük'te 'Zulme Karşı Birlik Yürüyüşü' düzenlendi
Güncelleme:
Karabük Üniversitesi'nde, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen 'Zulme Karşı Birlik Yürüyüşü'nde, zulme uğrayanlara dikkat çekilerek Türk ve Filistin bayrakları taşındı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, zulmün tüm insanlığın ortak meselesi olduğunu vurguladı.

Karabük'te, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde zulme dikkati çekmek amacıyla "Zulme Karşı Birlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Karabük Üniversitesi İnsan Hak ve Hürriyetleri ile Değerler Eğitimi kulüpleri tarafından, üniversite kampüsünde düzenlenen yürüyüşte Türk ve Filistin bayraklarının yanında dövizler taşıyan vatandaşlar, dünyanın çeşitli bölgelerinde zulme uğrayanlara destek sloganları attı.

Yürüyüşün ardından devam eden programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, zulmün tüm insanlığın ortak meselesi olduğunu vurgulayarak, "Filistin'i unutma, unutturma. Unutmamak ve duyarlılığı sürdürmek çok önemli. Bu zulümlere karşı koyabilmek için her alanda çok iyi olmalı, kendimizi en iyi şekilde yetiştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Üniversite gençliğinin bu duruşunun anlamlı olduğunu söyleyen Karaş, "Burada büyük bir kalabalık olmayabilir ama acıyı hissetmek, tepkiyi göstermek çok kıymetli." diye konuştu.

Basın açıklamasını okuyan, İnsan Hak ve Hürriyetleri Kulübü Başkanı Furkan Enes Mutlu, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edildiği 10 Aralık 1948 tarihinin sadece bir hatırlatma değil, dünyada süren zulümlerin, görmezden gelinen acıların ve gasbedilen hakların karşısında ortak duruşun çağrısı olduğunu söyledi.

Etkinlik, Karabük Genç İHH Başkanı Furkan Eroğlu'nun yaptığı duayla sona erdi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
500
