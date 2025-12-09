Haberler

Karabük'te Zonguldak ve Yenice caddeleri yenilendi

Karabük Belediyesi, Zonguldak ve Yenice caddelerinde yapılan altyapı ve üst yapı çalışmalarını tamamladı. Cadde iyileştirmeleriyle birlikte estetik görünüm ve trafik güvenliği arttırıldı.

Karabük Belediyesince Zonguldak ve Yenice caddelerinde yürütülen alt ve üst yapı çalışmaları tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her iki caddede gerçekleştirilen çalışmalarda altyapı iyileştirmeleri, asfalt serimi, kaldırım yenilemeleri, refüj düzenlemeleri ve aydınlatma direklerinin montajı gerçekleştirildi.

Yenileme süreciyle caddeler hem estetik açıdan daha nitelikli görünüme kavuştu hem de araç ve yaya akışı daha konforlu hale getirildi.

İçme suyu altyapısına yönelik çalışmalar da proje kapsamında eş zamanlı olarak yürütüldü.

Fatih ve Soğuksu mahalleleri ile Soğuksu 3. Etap TOKİ bölgelerini kapsayan toplam 2 bin 500 metrelik içme suyu hattı, daha yüksek taşıma kapasiteli yeni borularla değiştirildi.

Ayrıca Zonguldak Caddesi üzerinde ekonomik ömrünü tamamlayan DN100 çapındaki ana içme suyu hattı tamamen yenilendi ve iş yerlerinin bağlantıları güncellenerek hattın bütünlüğü sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Zonguldak ve Yenice caddelerinin, şehrin en yoğun kullanılan güzergahları arasında yer aldığını belirterek, "Bu bölgelerde altyapıdan üstyapıya kadar kapsamlı bir yenileme gerçekleştirerek hem trafik güvenliğini artırdık hem de şehir estetiğini güçlendirdik. Karabük'ün tüm ana hatlarında planlı ve kalıcı hizmetler üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
Haberler.com
