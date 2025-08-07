Karabük'te Yeniden Başlayan Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te ormanlık alanda yeniden başlayan yangına itfaiye ve orman işletmesine ait arazözlerle müdahale ediliyor. Yangın, 5 Ağustos'ta kontrol altına alındıktan sonra yeniden alevlendi. 51 araç ve 3 helikopterle yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan ve 5 Ağustos'ta kontrol altına alındıktan sonra yeniden başlayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Merkeze bağlı Arıcak köyü mevkisindeki ormanlık alanda alevler yeniden yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile orman işletmeye ait arazözler sevk edildi.

Ekiplerin yüksek ve eğimli bölgede etkili olan alevlere müdahalesi devam ediyor.

Valilik açıklaması

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 14.00 sıralarında merkez Soğuksu Mahallesi Melise Caddesi karşısında, Arıcak köyü mevkisindeki ormanlık alanda duman görülmesi üzerine ekiplerin hızla harekete geçtiği belirtildi.

Yangına 51 araç, 3 helikopter ve 161 personel ile müdahale edildiği aktarılan açıklamada, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar

Çalışanlar yorgunluktan bayılırken zincir marketten tepki çeken karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Asensio ezeli rakibe gidiyor

Fenerbahçe'nin bitiremediği Asensio ezeli rakibe gidiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.