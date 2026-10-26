Karabük'te sonbaharda ormanlar sarı ve kızıl tonlarla yolculara manzaralar sunuyor

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Karabük'teki ormanlara yeşilin, sarının, kahverenginin ve kızılın tonları hakim oldu.

Türkiye'de yüzölçümüne göre en fazla ormanlık alana sahip Karabük'te güz mevsiminin güzelliği yaşanıyor.

Kent genelinde ormanlık alanlardaki ağaç yapraklarının büründüğü sonbahar renkleri ahenkli görüntüler oluşturuyor.

Karabük- Eflani ile Karabük- Bartın kara yolları güzergahlarında sık orman dokusunun içinden geçen sürücüler ve yolcular, yeşil, sarı, kahverengi ve kızılın tonları arasında seyahat ediyor.

Havadan görüntülenen bölgedeki renk canlılığı sonbahar manzaralarını yansıtıyor.

Kaynak: AA