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Karabük'te sonbaharda ormanlar sarı ve kızıl tonlarla yolculara manzaralar sunuyor

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Karabük'te sonbaharda ormanlar sarı ve kızıl tonlarla yolculara manzaralar sunuyor
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Karabük'te sonbaharda orman yaprakları yeşil, sarı, kahverengi ve kızıl tonlara bürünerek renkli manzaralar oluşturdu. Türkiye'de yüzölçümüne göre en fazla ormanlık alana sahip Karabük'te, Eflani ve Bartın yollarındaki sürücü ve yolcular bu renkler arasında seyahat ediyor.

Karabük'teki ormanlara yeşilin, sarının, kahverenginin ve kızılın tonları hakim oldu.

Türkiye'de yüzölçümüne göre en fazla ormanlık alana sahip Karabük'te güz mevsiminin güzelliği yaşanıyor.

Kent genelinde ormanlık alanlardaki ağaç yapraklarının büründüğü sonbahar renkleri ahenkli görüntüler oluşturuyor.

Karabük- Eflani ile Karabük- Bartın kara yolları güzergahlarında sık orman dokusunun içinden geçen sürücüler ve yolcular, yeşil, sarı, kahverengi ve kızılın tonları arasında seyahat ediyor.

Havadan görüntülenen bölgedeki renk canlılığı sonbahar manzaralarını yansıtıyor.

Kaynak: AA
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