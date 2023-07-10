Karabük'te sağanak heyelanlara neden oldu

Karabük'te derenin yanındaki grup köy yolunun bir bölümü heyelan nedeniyle çökerken, 10 metre uzunluğunda yarık oluştu. Kentte dün akşam saatlerinde devam eden sağanak yağışla beraber merkeze bağlı Kahyalar köyündeki Pirinçlik deresinin debisi yükseldi. Pirinçlik, Sipahiler ve Karaağaç köyleri grup yolunun bir bölümü heyelan nedeniyle dere yatağına çöktü. Ayrıca 10 metre uzunluğunda yarık oluşan yol trafiğe kapatılırken, çalışma başlatıldı. Kahyalar Köyü Muhtarı Tuncay Coşkun 'Dün aşırı yağışlar oldu. Ormandan gelen suların etkisiyle dere kabardı. Yolu komple götürdü. İçme sularımız, sulama borularımız tamamen tahrip oldu. Suların çekilmesini bekliyoruz. En yakın zamanda tahribatı gidermeye çalışacağız. Gerekli tedbirleri aldık. Şükürler olsun ki yağış devam etmedi. Sular azalmaya başladı. İnşallah başka bir sıkıntı olmayacak' dedi. Valilikten yapılan açıklamada Merkez ilçe Salmanlar Demirciler grup yolu, Eskipazar ilçesi Köyceğiz Babalar grup yolu ve Eskipazar ilçesi Sofular köy yollarında aşırı yağışlar sonucunda heyelan meydana geldiği ifade edilirken ulaşımın alternatif yollardan sağlandığı aktarıldı.