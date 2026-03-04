Haberler

Karabük'te otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Karabük'te otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te meydana gelen kazada otomobil ile kamyon çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kamyon şoförü gözaltına alındı.

Karabük'te otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Gökhan M. (49) idaresindeki 78 BE 107 plakalı otomobil, Karabük-Yenice kara yolu Bolkuş köyü yakınlarında H.K. (59) yönetimindeki 67 ADM 826 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobildeki İ.M. (75), R.M. (73), F.M. (45) ve F.K.M. (5) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Gökhan M. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon şoförü H.K. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Düşürülen füze sonrası Türkiye'den yeni İran hamlesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne olacak bu işin sonu! Dünya Kupası'nda İran krizi

Ne olacak bu işin sonu! Dünya Kupası'nda büyük kriz
İçtiği deterjanlı kahveden hastanelik olmuştu: 1 milyon 500 bin liraya uzlaştılar

Deterjanlı kahve skandalında milyon liralık uzlaşma
'Suçsuz günahsız' deniyordu! Gerçek çok başka çıktı

"Suçsuz günahsız" diyorduk foyası ortaya çıktı
İran'da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım

Trump bunu izlemesin
Ne olacak bu işin sonu! Dünya Kupası'nda İran krizi

Ne olacak bu işin sonu! Dünya Kupası'nda büyük kriz
İnfial yaratan BAE iddiası! Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi

İnfial yaratan BAE iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Çatışmaların yaşandığı bölgede görev yapan Roberto Mancini tanık olduğu dehşet dolu anları anlattı

G.Saray'ın eski hocası tanık olduğu dehşet dolu anları anlattı