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Karabük'te Okullara Detaylı Temizlik

Karabük'te Okullara Detaylı Temizlik
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Karabük Belediyesi, yeni eğitim dönemi öncesi okul çevreleri ve bahçelerinde tazyikli suyla yıkama ve temizlik çalışması başlattı. Başkan Çetinkaya, öğrencilerin pırıl pırıl bir ortamda ders başı yapmasını hedeflediklerini söyledi.

Karabük Belediyesi, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi kentteki okulların çevrelerinde temizlik çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukların ders başı yapacağı alanların daha sağlıklı ve hijyenik hale getirilmesi amacıyla belediye ekipleri sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.

Okul bahçelerinden giriş yollarına ve kaldırımlara kadar geniş bir alanda tazyikli suyla yıkama ve detaylı temizlik yapan ekipler, öğrenci ve öğretmenlerin yeni döneme ferah bir ortamda başlangıç yapmasını amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, hedeflerinin çocukların neşeyle ve güvenle adım atacakları okul ortamı hazırlamak olduğunu belirtti.

Çocukların en iyi şartlarda eğitim almasının temel sorumlulukları arasında yer aldığını vurgulayan Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Eğitim maratonu başlamadan önce kentimizdeki okulların çevresini ve bahçelerini detaylıca yıkayıp temizleyerek evlatlarımıza hazır hale getiriyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız yeni döneme pırıl pırıl bir çevrede, moral ve motivasyonu yüksek şekilde başlasın. Karabük Belediyesi olarak yarınlarımızı emanet ettiğimiz gençlerimizin her adımında yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize zihin açıklığı, öğretmenlerimize ve velilerimize de kolaylıklar diliyorum."

Kaynak: AA
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