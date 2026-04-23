Karabük'te 23 Nisan kutlandı

Karabük'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Yenişehir Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından öğrencilere hediyeler verildi, şiirler okundu ve halk oyunları sergilendi.

Kentteki tören, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş'ın Yenişehir Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Yenimahalle Spor Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

Akbaş, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu tören, halk oyunları gösterilerinin ardından son buldu.

Törene, Vali Oktay Çağatay ve eşi Hande Çağatay, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve eşi Derya Çetinkaya, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
Eğirdir Gölü'nde kendiliğinden oluşan doğal yürüyüş yolu şaşırttı

Kendiliğinden ortaya çıktı! 1,5 kilometre uzunluğunda

Fatma'nın ölümündeki gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı: İntihar değil aile infazı

Vahşet 12 yıl sonra ortaya çıktı! Fatma'yı öldüren en yakınlarıymış
Alişan, kardeşinin son anlarını anlatırken ağlamamak için kendini zor tuttu

Kardeş acısı dinmiyor! Anlatırken ağlamamak için zor durdu
Ankara'da 5. sınıf öğrencisinin okula tabanca getirdiği iddiası

5. sınıf öğrencisinin üzeri aranınca hemen polise haber verildi
Eğirdir Gölü'nde kendiliğinden oluşan doğal yürüyüş yolu şaşırttı

Kendiliğinden ortaya çıktı! 1,5 kilometre uzunluğunda

Okullarda yeni dönem! İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli

Okullarda yeni dönem! İşte 7 basamaklı güvenlik modeli
Hatay'da otomobilin çarptığı sürüdeki 17 koyun öldü

Altgeçitte korkunç manzara! 10'dan fazlası öldü