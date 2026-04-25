Karabük'te 1000 kişilik Kuba Camisi'nin temeli atıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 1000 kişilik Kuba Camisi'nin temeli atıldı.

Barış Mahallesi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kur'an-ı Kerim okundu.

Programda konuşan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, cami temeli atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Camilerin sadece ibadethaneden ibaret olmadığını belirten Çetinkaya, buranın sosyal donatılarıyla eğitim kurumu olacağını anlattı.

Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın da camilerin şehirlerin ortak ruhunu, kentlerin kimliğini teşkil ettiğini ifade ederek, "Bugün burada inşa edilecek olan yapı sadece dini, mabet değil, bünyesinde aynı zamanda çok amaçlı salonun, gençlik merkezinin, çeşitli dersliklerin olduğu geniş mahfil, külliye mahiyetini, muhtevasını arz ediyor." diye konuştu.

Safranbolu Müftüsü Aydın Bostancı da şehirlerin en güzel yerine camilerin konulduğunu, imar planlarının camilere göre yapıldığını belirterek, "Rabbim inşallah içinde namaz kılmayı da minaresinden ezan sesini duymayı da nasip etsin." şeklinde konuştu.

Bostancı'nın yaptığı duanın ardından protokoldekiler butona basarak caminin temelini attı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
İstanbul'da 100 bin TOKİ konutu sahibini buluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul bizim göz bebeğimiz

İstanbul'da binlerce kişinin beklediği an! Erdoğan butona bastı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi

Bu görüntüye tepkisi sert oldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bıyıkları dünya çapınca olay olan Orhan Avcı konuştu! İşte gençlik hali

Bıyıklarıyla dünyayı sallayan ilçe başkanı konuştu! İşte gençlik hali
81 ile okul güvenliği genelgesi! Tüm okullara kamera sistemi kurulacak

Okullarda her şey sil baştan değişiyor! İşte 81 ile gönderilen genelge
Tay, ölen annesinin başından ayrılmadı

Herkesi derinden etkileyen görüntü
Tanju Özcan'ın yattaki eğlence fotoğrafında adı geçen kadın ifade verdi

Tanju Özcan'ın yasak aşk skandalında adı geçen kadın ifade verdi
Bıyıkları dünya çapınca olay olan Orhan Avcı konuştu! İşte gençlik hali

Bıyıklarıyla dünyayı sallayan ilçe başkanı konuştu! İşte gençlik hali
23 Nisan'da yere serilen Türk bayrağı görüntüsü olay oldu! Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

23 Nisan'da çekilen görüntü olay oldu! Cumhurbaşkanlığı açıklama yaptı
Bu mesaj kime? İbrahim Tatlıses'in kızından şifreli paylaşım

Bu mesaj kime? İbrahim Tatlıses'in kızından şifreli paylaşım