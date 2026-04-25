Karabük'te 1000 kişilik Kuba Camisi'nin temeli atıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 1000 kişilik Kuba Camisi'nin temeli atıldı.

Barış Mahallesi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kur'an-ı Kerim okundu.

Programda konuşan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, cami temeli atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Camilerin sadece ibadethaneden ibaret olmadığını belirten Çetinkaya, buranın sosyal donatılarıyla eğitim kurumu olacağını anlattı.

Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın da camilerin şehirlerin ortak ruhunu, kentlerin kimliğini teşkil ettiğini ifade ederek, "Bugün burada inşa edilecek olan yapı sadece dini, mabet değil, bünyesinde aynı zamanda çok amaçlı salonun, gençlik merkezinin, çeşitli dersliklerin olduğu geniş mahfil, külliye mahiyetini, muhtevasını arz ediyor." diye konuştu.

Safranbolu Müftüsü Aydın Bostancı da şehirlerin en güzel yerine camilerin konulduğunu, imar planlarının camilere göre yapıldığını belirterek, "Rabbim inşallah içinde namaz kılmayı da minaresinden ezan sesini duymayı da nasip etsin." şeklinde konuştu.

Bostancı'nın yaptığı duanın ardından protokoldekiler butona basarak caminin temelini attı.