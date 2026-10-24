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Karabük Safranbolu'da elektrikli bisiklet sürücüsü otomobille çarpıştığı kazada öldü

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Karabük Safranbolu'da elektrikli bisiklet sürücüsü otomobille çarpıştığı kazada öldü
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaya geçidinden geçmek isteyen elektrikli bisiklet sürücüsü, otomobille çarpıştığı kazada hayatını kaybetti. Kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Güler Ç'nin (57) kullandığı elektrikli bisiklet, Karabük-Safranbolu kara yolu Adnan Menderes Bulvarı'nda yaya geçidinden geçmek isterken S.B'nin kullandığı 06 FF 1791 plakalı otomobille çarpıştı.

Refüjdeki aydınlatma direği ile ağaca çarpan otomobil savruldu.

Kazada elektrikli bisikletin sürücüsü Güler Ç. ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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