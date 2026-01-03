Karabağlar'da dere yatağında mahsur kalan köpek itfaiye ekibince kurtarıldı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, yağış sonrası dere yatağında mahsur kalan köpek itfaiye ekipleri tarafından 10 dakikalık bir çalışmayla kurtarıldı. Kurtarılan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde dere yatağında mahsur kalan köpeği itfaiye ekibi çıkardı.
Aşık Veysel Mahallesi'nde dere yatağında yağış nedeniyle su seviyesinin yükselmesi sonucu bir köpeğin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 10 dakikalık çalışmayla köpeği bulunduğu yerden aldı.
Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel