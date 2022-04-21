Karabağlar Belediyesi'nden gazi ve yakınlarına iftar

KARABAĞLAR, İZMİR (Bültenler) - Kibar Belediye Hizmet Kompleksi'ndeki iftara, Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, gaziler ve yakınları, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, İESOB oda başkanları, meclis üyeleri, Karabağlar Kaymakamlığı bürokratları, CHP İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, İYİ Parti İlçe Başkan Yardımcısı Ali Taşbasan, siyasi parti, sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütü temsilcileri katıldı.

'Her zaman yanınızdayız'

Başkan Selvitopu da, Türkiye Cumhuriyeti ayaktaysa ve diğer dünya ülkeleriyle kıyasıya rekabet edebiliyorsa, bunu şehit ve gazilerine borçlu olduğunu vurguladı. "O şehitler ki Çanakkale'de yedi düvele karşı canlarını siper ettiler ve ülkemizi bugünlere getirdiler" diyen Başkan Selvitopu, şöyle konuştu:

"Daha sonraki yıllarda da çok değerli gazilerimiz, bu ülkenin ayakta durması için canlarını gözlerini bile kırpmadan siper ettiler. O nedenle tüm gazilerimizi buradan saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sizler bizlerin, bu ülkenin gözbebeğisiniz. Bu nedenle sizlerin ve ailelerinizin yanında durmaya devam edeceğiz. Buradan tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, tüm gazilerimize sağlıklı, uzun ömürler diliyorum."

Ramazan'ın barışın, hoşgörünün, sevginin ve saygının yoğun olarak yaşandığı bir ay olduğunu hatırlatan Başkan Selvitopu, "Bu ayın ülkemize birlik ve beraberlik getirmesini diliyorum. Koşullar ne olursa olsun Anadolu halkı birlik ve beraberlik duygusunu kaybetmeyecek, bu anlayışla ülkemizi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ilelebet yaşayacaktır" dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şube 2. Başkanı Gazi Albay Koray Akalın ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şube Başkanı Gazi Mehmet Gökmen de konuşmalarında, Başkan Selvitopu ve iftarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

İftarın sonunda Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şube Başkanı Gazi Mehmet Gökmen ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Selvitopu'na çiçek verdi.

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