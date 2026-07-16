Karaağaçlı: İran'da ikinci bir Venezuela yaratılmak isteniyor

Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi, uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Abbas Karaağaçlı RRN’ye NATO zirvesini ve ABD-İran savaşını değerlendirdi. Trump’ın, NATO toplantısında Zelenskiy gibi bir figürle yan yana gelip, egemen bir ülke olan İran’a yönelik tehditlerini diplomatik teamüllerin hiçbir yerine sığmayacağını belirtti. Karaağaçlı ikinci bir Venezuela yaratılmak istendiğini vurguladı.

‘HEM ATEŞKES HEM YIKIM OLMAZ’

RRN’ye yaptığı açıklamalarda İran’a yönelik tehditlerini diplomatik teamüllerin hiçbir yerine sığmayacağını belirten Dr. Karaağaçlı, ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO zirvesinde İran’a karşı agresif tutum sergilediğini ifade ederek , “Hem ateşkes diyeceksiniz hem de yıkımla tehdit edeceksiniz; inandırıcılıkları kalmamıştır. Saldırıların hedefleri ise çok net bir stratejiye dayanıyor. Akkale köyünde vurulan tarihi Tekkehan köprüsü, sıradan bir yapı değildir. Bu köprü İran’ı Türkmenistan’a ve nihayetinde Çin’e bağlayacak olan son derece stratejik bir geçiş noktasıdır. Dolayısıyla burada vurulan sadece İran altyapısı değil, aynı zamanda doğrudan Çin’e verilmek istenen emperyalist bir mesajdır.” ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ’ÜN KONTROLÜNÜ İSTİYORLAR

Karaağaçlı, ABD yönetiminin kafasında İran’ı ikinci bir Venezuela’ya dönüştürme beklentisi olduğunu belirtti. “Petrolünüzü, yeraltı kaynaklarınızı ve en önemlisi Hürmüz Boğazı’nın kontrolünü bize teslim edin diyorlar.” diyen akademisyen, “Fakat böyle bir şeyi asla göremeyecekler. Egemenlikten taviz verilmez.” yorumunu yaptı.

ABD'nin İran politikası ve bölgedeki askeri hamlelerine ilişkin tartışmalar sürerken, Hürmüz Boğazı'nın stratejik konumu ile enerji ve ticaret güvenliğine yönelik olası etkiler de uluslararası kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Kaynak: Haberler.com