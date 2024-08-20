Üye Girişi
Haberler

Dilan Polat aylar sonra kocasıyla görüştü! "Engin'in durumu hiç iyi değil"

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tahliye edilen Dilan Polat ilk ziyaretini tutuklu bulunan eşi Engin Polat'a gerçekleştirdi. Polat, eşi ve kayınpederi ile cezaevinde yaklaşık 1'er saat görüştü. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sıla Doğu, "Engin'in durumu hiç iyi değil" dedi.

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanıp 9,5 ay sonra tahliye olan Dilan Polat, bugün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cezaevinde tutuklu bulunan eşi Engin Polat ile kayınpederi Sezgin Polat'ı ziyaret etti.

Dilan Polat, dün avukatlarının yaptığı başvurunun ardından 9,5 ay sonra tahliye edildi. Cezaevinden çıkan Polat, bugün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan eşi Engin Polat'ı ziyaret etti. İstanbul'dan beraberinde 2 çocuğu ve kardeşi Sıla Doğu ile gelen Dilan Polat, eşi Engin Polat ve kayınpederi Sezgin Polat ile cezaevinde yaklaşık 1'er saat görüştü.

Kara para aklama ve vergi kaçırma soruşturması kapsamında tutuklanan Dilan Polat, eşi ve kayınpederini ziyaret etti

ARAÇTA AĞLADI

Polat, cezaevi çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakırken, kız kardeşi Sıla Doğu ise "Tabii ki çok mutluyuz. İlk kez bugün birbirlerini gördüler. Çok mutlu oldular" dedi. Gazetecilerin "Avukatınız görüşmeye geldi mi?" sorusu üzerine, "Evet geldi. Teşekkür ederiz" diyen Sıla Doğu, 'Engin'in durumu nasıl?' sorusuna ise "Engin'in durumu hiç iyi değil" yanıtını verdi. Dilan Polat'ın bindiği araçta ağladığı görüldü.

Kara para aklama ve vergi kaçırma soruşturması kapsamında tutuklanan Dilan Polat, eşi ve kayınpederini ziyaret etti

Kara para aklama ve vergi kaçırma soruşturması kapsamında tutuklanan Dilan Polat, eşi ve kayınpederini ziyaret etti

Dilan Polat aylar sonra kocasıyla görüştü! 'Engin'in durumu hiç iyi değil'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Engin Polat Dilan Polat Sıla Doğu Hukuk Güncel Haberler

500

Yorumlar (18)

Doğrucu:

Koyunların olduğu yerde parası olan rahat eder

93
4
yanıtYanıtla
Seko:

Bşr haftaya kalmaz onuda salarlar......sonra ver enerciyi

83
1
yanıtYanıtla
Mücahit Kılıç:

merak etme en fazla 1 ay yatar oda çıkar Adalet paranın temelidir bu ülkede...

65
2
yanıtYanıtla
Iliyana Ahmet Üçler:

zayıfla hasta numarası falan filan ve serbest meslek güzel dünya

39
1
yanıtYanıtla
Yusuf ODEMIS:

Uyuşturucu içenlerin de durumu hiç iyi değil

34
1
yanıtYanıtla
Murat Narin:

Sıkıntı yok enerji onuda serbest bırakırlar soy çal çırp serbest kal güzel iş

30
0
yanıtYanıtla
Serhat Dere:

Durumu iyi dilae derhal serbet birakilmalidir,hangi cahda yasiyoruz ya durumu iyi olmayan,hapiste cok zorluk ceken birini zorla hapiste tutmak insanlik disidir derhal serbest birakilmali illah intaharami kalkismali diye yorum yazanlar var ben katilmiyorum herkes cezasini cekmeli,hapis zor geliyorsa yapamiyorsa suc islemeyeveksin suc isliyorsan goze almissin demek

27
1
yanıtYanıtla
Yunus Akcan:

Bu sıla mıdır nedir. Resmen baskı oluşturup çıkmalarını sağlıyor. Mağduriyet oluşturuyor

25
0
yanıtYanıtla
orhan duz:

Herkesin zamanı var ve gülüm

21
1
yanıtYanıtla
Ersin Aktaş:

Eylülde tahliye polemik yapma

13
2
yanıtYanıtla
Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Okan Buruk basın toplantısı ne zaman saat kaçta, CANLI İZLE! Barış Alper Yılmaz neden yok, sakat mı? Barış Alper Yılmaz Young Boys maçında yok mu? Bodo Glimt Kızılyıldız CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Bodo Glimt Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İskenderiye Feneri nerede, hangi ülkede? İskenderiye Feneri ne zaman yapıldı? Dünya'nın yedi harikasından İskenderiye Feneri'nin özellikleri! Dinamo Zagreb Karabağ CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı TRT1? Dinamo Zagreb Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Rodos Heykeli nerede, hangi ülkede? Rodos Heykeli ne zaman yapıldı? Dünya'nın yedi harikasından Rodos Heykeli'nin özellikleri! Lille Slavia Prag CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Lille Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Halikarnas Mozolesi nerede? Halikarnas Mozolesi hangi ülkede? Dünya'nın yedi harikasından Halikarnas Mozolesi'nin özellikleri! Çınar Ersanlı kimdir? Çınar Ersanlı kaç yaşında, nereli? Çınar Ersanlı neden öldü? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 20 Ağustos Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 20 Ağustos Salı bugün kim potaya gitti? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 20 Ağustos Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Beş Milyoncuk Borç Verir Misin filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Beş Milyoncuk Borç Verir Misin filmi ne zaman, nerede çekildi? Tarzan Rıfkı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tarzan Rıfkı filmi ne zaman, nerede çekildi? Zaman Makinesi 1973 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Zaman Makinesi 1973 filmi ne zaman, nerede çekildi? Kara İblis filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kara İblis filmi ne zaman, nerede çekildi? Los Angeles'ta Gizli Görev filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Los Angeles'ta Gizli Görev filmi ne zaman, nerede çekildi? Ölümcül Çarpışma filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölümcül Çarpışma filmi ne zaman, nerede çekildi? Afacanlar Kampta filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Afacanlar Kampta filmi ne zaman, nerede çekildi? Beşiktaş'ın UEFA kadrosunda kimler var? Lugano maçının kadrosunda hangi futbolcular yer alıyor?
title