Kara Kuvvetleri 2235 Yaşında: Yapay Zeka Vurgusu

(ANKARA) - Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2235'inci kuruluş yıl dönümü Ankara'da tören ve yerli savunma sanayii sergileriyle kutlandı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, geleceğin muharebe sahasında yapay zeka, siber güvenlik ve insansız sistemlere odaklandıklarını belirterek, en büyük gücün nitelikli ve disiplinli personel olduğunu vurguladı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2235'inci kuruluş yıl dönümü, Ankara'daki Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Program, şehitler için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından dua edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KUTLAMA MESAJI

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Erdoğan'ın Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Türk ordusunun köklü geçmişi ve şanlı tarihiyle milletin iftihar kaynağı olduğunu belirterek Kara Kuvvetleri Komutanlığının devletin bekası ile milletin huzur ve güvenliğinin teminatı olduğunu" vurguladı. Erdoğan, "Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Sakarya'dan günümüze uzanan süreçte Mehmetçiğin vatanın müdafaasında destanlar yazdığını" ifade ederken, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yerli ve milli savunma sanayisinin katkısıyla kara kuvvetlerinin her geçen gün daha da güçlendiğini kaydetti ve mesajında şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andığını, görev yapan personele ise başarılar dilediğini bildirdi.

BAKAN GÜLER: DÜNYANIN EN SAYGIN KUVVETLERİ ARASINDA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, geçmişte komutanlığını yapmaktan büyük onur duyduğu Kara Kuvvetleri Komutanlığını en içten duygularıyla ve iftiharla kutladığını belirterek, Mete Han'dan bu yana köklü bir mirasa sahip olan Kara Kuvvetlerinin üstün muharebe tecrübesi, nitelikli personeli ve modern imkanlarıyla dünyanın saygın kara kuvvetleri arasında yer aldığını vurguladı; Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda görevlerini başarıyla sürdüreceğine inandığını ifade eden Güler, tüm personeli tebrik ederken şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.

BAYRAKTAROĞLU'NDAN "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" HEDEFLERİNE VURGU

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, milattan önce 209 yılında Mete Han tarafından temelleri atılan Kara Kuvvetlerinin Türk ordusunun köklü mirasını temsil eden en saygın yapılardan biri olduğunu belirterek, Mehmetçiğin terörle mücadele ve hudut güvenliği başta olmak üzere yurt içi ve sınır ötesi görevlerde büyük fedakarlıkla hizmet ettiğini vurguladı; Kara Kuvvetlerinin Türkiye Yüzyılı ve Terörsüz Türkiye hedefleri doğrultusunda modern imkan ve kabiliyetlerle görevlerini başarıyla sürdüreceğine inandığını ifade eden Bayraktaroğlu, şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.

TOKEL: İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN

Törende konuşan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Türk Kara Kuvvetleri'nin köklü geçmişine, sahip olduğu modern askeri kapasiteye ve milletin emrindeki kararlı duruşuna vurgu yaptı. Tokel, Türk Kara Kuvvetlerinin milattan önce 209 yılında Metehan tarafından atılan temelleriyle dünyanın en köklü askeri teşkilatlarından biri olduğunu vurguladı. Türk ordusunun asırlara dayanan köklü geçmişi, güçlü gelenekleri ve sarsılmaz dayanışma ruhuyla büyük bir aile olduğunu belirten Tokel, "Bu büyük aile; aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri, kahraman gazilerimiz, görevini fedakarlıkla yerine getiren personelimiz, emekli mensuplarımız ve onların değerli ailelerinden oluşmaktadır" dedi.

Kara Kuvvetlerinin tarih boyunca milletin huzuru, güvenliği ve bağımsızlığı için görev yaptığını ifade eden Tokel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ecdadımızdan biri olan Edebali'den bizlere miras kalan 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturu, bugün de görev anlayışımızın temelini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, personelimizin refahını, mesleki gelişimini ve kurumsal aidiyet duygusunu güçlendirmeyi önceliklerimiz arasında görüyoruz. Çünkü Kara Kuvvetlerimizin başarılarının temelinde, görevine gönülden bağlı personeli ile onların en büyük destekçisi olan ailelerimiz bulunmaktadır."

MODERNİZASYON VE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM

Orgeneral Tokel, değişen güvenlik ortamına ve geleceğin harekat alanlarına yönelik yürütülen çalışmalara da değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da Kara Kuvvetlerini geleceğe hazırlamaya kararlılıkla devam ettiklerini belirten Tokel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Günümüzde güvenlik ve harekat ortamı geçmiş dönemlere kıyasla çok daha karmaşık ve çok boyutlu bir yapıya dönüşmüştür. Kara, hava ve deniz alanlarının dışında uzay, siber alan ve elektromanyetik spektrum da bu yapının ayrılmaz unsurları haline gelmiştir. Bu nedenle yalnızca mevcut tehditlere karşı hazırlıklı olmak değil, geleceğin muharebe sahasını şekillendirecek gelişmeleri de yakından takip etmek zorundayız. Bu anlayış doğrultusunda; insansız sistemler, yapay zeka destekli teknolojiler, elektronik harp, siber güvenlik, hava savunma sistemleri ve uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetleri gibi alanlarda önemli gelişmeler kaydetmekteyiz."

Teknolojik gelişmelerin arkasındaki en önemli gücün insan faktörü olduğunu vurgulayan Tokel, "Ancak biliyoruz ki bütün bu teknolojik imkan ve kabiliyetlerin temelinde insan unsuru yer almaktadır. Teknolojik imkanlar, onları etkin şekilde kullanabilecek nitelikli personelle anlam kazanır. Kara Kuvvetlerimizin en büyük gücü de yüksek vazife bilincine sahip, disiplinli, eğitimli, vatanına ve milletine gönülden bağlı personelidir" diye konuştu.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK KARA KUVVETLERİ MÜZESİ AÇILDI

Konuşmasında, 19 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen "Geçmişten Günümüze Türk Kara Kuvvetleri Müzesi"nin de ziyarete açıldığını hatırlatan Orgeneral Tokel, müzenin Kara Kuvvetlerinin asırlara dayanan tarihini, kurumsal hafızasını ve sergilenen her bir eserle geçmişten günümüze uzanan güçlü bağı gelecek nesillere aktarmayı amaçladığını belirtti.

Orgeneral Tokel, konuşmasını başta Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle anarak, görevdeki ve emekli personele teşekkür ederek tamamladı.

ATLI BİRLİKLERDEN 16 TÜRK DEVLETİ GÖSTERİSİ

Resmi törenin ardından Atlı Spor Eğitim Merkezi Birliği tarafından binicilik gösterisi gerçekleştirildi. Gösteride atlı birlikler, 16 Türk Devleti'ni temsilen devletlerin bayraklarını taşıdı. Mehteran Birliği'nin konseri ise izleyicilerden ilgi gördü.

Kutlama programı kapsamında eğitimli bomba arama köpekleri ile komando birliklerinin gösterileri gerçekleştirildi. Programın sonunda Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel; Atlı Spor Eğitim Merkezi Komutanlığı ile Mehteran Komutanlığı sorumlularına günün anısına hediye takdiminde bulundu.

YERLİ VE MİLLİ SAVUNMA SANAYİİ STANTLARI AÇILDI

Etkinlik kapsamında askeri personelin güvenliğini ve harekat kabiliyetini artırmaya yönelik "Personel İyileştirme ve Geliştirme Sergisi" ile yerli ve milli savunma sanayii ürünlerinin tanıtıldığı stantlar ziyaretçilere açıldı. Alanda komando teçhizatları, taktik tekerlekli zırhlı araçlar (TTZA) ve askeri helikopterler sergilendi.

Çocuklar için düzenlenen etkinliklerde yüz boyama aktiviteleri yapılırken, askeri lojistik unsurlarından ERAY mutfağı ve GÖKBERK sahra fırınında hazırlanan sıcak çorba, ekmek ve poğaça katılımcılara ikram edildi.

Türk Kara Kuvvetleri'nin Mete Han'dan günümüze uzanan 2235 yıllık tarihine vurgu yapılan kutlama programı, savunma sanayii stantları ile geliştirme sergilerinin gezilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA